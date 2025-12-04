Horror en Nueva York: Indigente fue incendiado mientras dormía en el Metro, un adolescente fue detenido

Un adolescente latino fue arrestado este jueves, 4 de diciembre, tras ser acusado de incendiar a un hombre sin hogar dentro del Metro de Nueva York (EEUU).

De acuerdo con la información reseñada por el New York Post, el incidente ocurrió en la línea 3 del Metro de Nueva York este martes, 2 de diciembre.

Según las autoridades, un joven identificado como Hiram Carrero, de 18 años y residente en Harlem, prendió fuego de manera intencional al hombre sin hogar que dormía en un vagón en la estación 34th Street-Penn.

Lo que se detalló, es que la víctima, de 56 años, sufrió graves quemaduras en gran parte de su cuerpo. Es por ello, que fue trasladada de urgencia a un hospital.

Lo que se sabe, es que lo llevaron al Centro Médico NewYork-Presbyterian/Weill Cornell con «importantes quemaduras», dijeron los policías.

De hecho, el ataque dejó a la víctima tan quemada que la policía encontró piel en uno de los asientos del tren, dijeron las fuentes. Aunque su situación es crítica, se espera que sobreviva.

Tras reportado el grave incidente, la policía de Nueva York actuó rápidamente al difundir imágenes de vigilancia que permitieron identificar al sospechoso.

¿QUÉ SE SABE DEL ACUSADO?

Dos días después del ataque, Carrero fue detenido y acusado de intento de asesinato e incendio premeditado. Estos cargos podrían llevarlo a enfrentar una larga condena.

También enfrenta cargos de agresión, daños criminales, incendio provocado y conducta imprudente, precisaron los policías a dicho medio de comunicación.

Además, trascendió que el joven no tiene antecedentes, dijeron las fuentes.

Sin embargo, lo más alarmente, es que el caso ha sido catalogado como un acto de violencia aleatorio. Este detalle aumentó la preocupación de los ciudadanos sobre la vulnerabilidad de las personas en situación de calle y seguridad de los usuarios del transporte.

Vale recodar, que todavía está fresco el recuerdo, de que en diciembre de 2024, Sebastián Zapeta, inmigrante indocumentado, prendió fuego al azar a Debrina Kawam, mujer de 57 años sin hogar, en un tren de la línea F en Coney Island, en Brooklyn, causándole la muerte.