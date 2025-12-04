Asesinó brutalmente a su sobrino tras una reunión familia y su alegato lo llevaría a cadena perpetua

Un hombre fue sentenciado en Queens, en Nueva York (EEUU), por matar a su sobrino durante una discusión familiar que comenzó por el pago de una comida.

De acuerdo con la información obtenida por New York Post, Durran Morgan, de 40 años, asesinó a su sobrino durante el fin de semana del Día de los Caídos (Memorial Day) en 2023.

Lo que se detalló, es que Morgan, residente de St. Albans en Queens, discutió con su sobrino Chevaughn Millings, de 25 años, durante una barbacoa familiar. La disputa surgió –específicamente– por el pago del pollo servido en la reunión, un detalle aparentemente trivial, pero que escaló hasta convertirse en una tragedia.

Aquella noche, según los cargos y testimonios presentados en el juicio, el altercado escaló cuando Millings y otro invitado empujaron a Morgan hacia una puerta lateral de la vivienda.

Lejos de calmarse, Morgan rodeó la casa y entró nuevamente por la puerta principal, donde se encontró cara a cara con su sobrino. En ese momento, sacó una pistola de su cinturón y abrió fuego en repetidas ocasiones: disparó 10 veces contra el joven.

Millings recibió impactos en el abdomen y las piernas, heridas que resultaron fatales.

La violencia alcanzó también a otra sobrina del acusado, de apenas 20 años, quien se encontraba cerca de Millings.

La joven fue herida en la pierna por varios disparos y una bala le rozó la frente. Sin embargo, milagrosamente sobrevivió y continúa en proceso de recuperación.

Tras el tiroteo, Morgan huyó hacia Georgia en un intento de escapar de la justicia. Pero, días después, regresó a Nueva York donde finalmente se entregó a las autoridades.

ENFRENTA CADENA PERPETUA

“Lo que debería haber sido un fin de semana festivo alegre se convirtió en una tragedia total cuando el acusado disparó y mató a su sobrino de 25 años por una pequeña disputa sobre el pago de la comida. También hirió gravemente a su propia sobrina durante un tiroteo ocurrido a la vista de otros familiares. La violencia armada nunca es la respuesta a ningún argumento”, comentó la fiscal de distrito, Melinda Katz, en un comunicado.

En consecuencia, el jurado lo halló culpable de asesinato y agresión la semana pasada.

En tanto, el juez de la Corte Suprema de Queens, Michael Aloise, fijó la sentencia para el 16 de diciembre, fecha en la que Morgan enfrentará una pena de entre 50 años y cadena perpetua.

ANTECEDENTES CON LA JUSTICIA

Además se detalló, que cuatro meses antes de asesinar a su sobrino, Morgan fue arrestado y acusado de golpear a su hija de 15 años con un cinturón. Esto, según documentos judiciales revisados por el Daily News en aquel momento. Se precisó que la policía allanó su domicilio tras el arresto y encontró 21 cartuchos de alta capacidad.

Fue puesto en libertad sin fianza en enero de 2023 y debía volver a comparecer ante el tribunal por esos cargos en junio, apenas un par de semanas después de haberle disparado a Millings.