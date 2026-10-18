HORROR EN NUEVA YORK: Discusión en el metro terminó con un hombre baleado, autoridades buscan al sospechoso

Un hombre armado le quitó la vida a otro de un disparo en el pecho tras una discusión en pleno andén del metro de Nueva York, específicamente en Manhattan, una situación que generó gran conmoción en las redes sociales y paralizó el sistema de transporte este sábado 17 de octubre.

El hecho ocurrió cerca de las 12:20 p.m. (hora local) en la estación ubicada entre las calles 7th y 53rd Street, a pocos metros de Broadway y del Carnegie Hall. Al llegar al lugar, los agentes policiales hallaron a la víctima gravemente herida tras el altercado.

Equipos de emergencia, bomberos y policías le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar al herido. Posteriormente, los paramédicos lo subieron en camilla por las escaleras del subterráneo y lo trasladaron en ambulancia a toda velocidad.

Las autoridades llevaron a la víctima al Hospital Bellevue, donde los médicos certificaron su muerte. La policía no ha informado sobre arrestos vinculados al caso que conmociona a la ciudad este fin de semana.

🚨🇺🇸 Another deadly NYC subway shooting. Hochul, Letitia James, and Mamdani must answer for their public safety policies. New Yorkers deserve safe streets and subways. Hold elected officials accountable—and make your voice heard at the ballot box. pic.twitter.com/qWIwgpY6lL — Everintrigued (@EverIntrigued) October 18, 2026

«Buscado por homicidio: El sábado 17 de octubre de 2026, aproximadamente a las 12:21 p. m., en el andén del tren E en dirección norte de la estación de subterráneo de 53rd Street–7th Avenue en Manhattan, este individuo disparó y mató a un hombre en sus 30 años. El individuo luego huyó a pie, dirigiéndose hacia el norte por la 7ma Avenida», dijeron las autoridades en NY.

Los informes oficiales señalan que los delitos violentos han disminuido progresivamente en Nueva York tras el repunte registrado durante la pandemia. Asimismo, la violencia mortal en el metro resulta poco frecuente, pese a los millones de pasajeros diarios.

Hasta mediados de octubre, la ciudad se perfilaba para registrar su menor número de homicidios en décadas. Las cifras reflejan una reducción del 20% en comparación con el mismo periodo del año pasado.