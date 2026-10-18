EN VIDEO: Militar bajaba en rapel por una cuerda desde el techo de un estadio durante homenaje y todo terminó en tragedia

Un militar de las Fuerzas Armadas estadounidenses perdió la vida tras desplomarse durante una exhibición de rapel en el estadio Alamodome, ubicado en San Antonio, Texas, un hecho trágico que dejó helados a los presentes y quedó registrado en video.

La oficina de asuntos públicos de la Base Aérea de Nellis confirmó oficialmente la lamentable noticia. El fatal accidente sucedió durante una maniobra de rapel previa al partido de fútbol americano entre UTSA Roadrunners y los Navy Midshipmen.

Los equipos de emergencia trasladaron al militar de urgencia a un centro de salud cercano. Horas más tarde, los médicos confirmaron su deceso a causa de las severas lesiones que provocó el impacto.

Um membro do serviço da Força Aérea morreu após cair durante uma demonstração de rapel antes do jogo de futebol UTSA-Navy de sábado à noite. O membro do serviço, designado para o Destacamento 2 do 6º Esquadrão de Treinamento de Combate, ainda não foi identificado. A Força Aérea… pic.twitter.com/GITVlvZ2hd — Área Militar (@areamilitarof) October 18, 2026

El aviador prestaba servicio en el Destacamento 2 del Sexto Escuadrón de Entrenamiento de Combate de la Fuerza Aérea estadounidense. Esta unidad especializa a personal militar en el control táctico aéreo y operaciones de combate.

El plan contemplaba el descenso de cuatro efectivos desde el techo del recinto deportivo. Lamentablemente, uno de los uniformados perdió la estabilidad a mitad de la trayectoria y cayó al vacío desde más de 30 metros de altura, según los informes.

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El militar golpeó violentamente contra la superficie del campo de juego ante la mirada atónita del público. Del mismo modo, la grave caída desató momentos de enorme tensión e incertidumbre en las tribunas.

Los paramédicos desplegados en el estadio le brindaron los primeros auxilios a pocos metros de la cancha. La exhibición formaba parte del protocolo ceremonial para homenajear a las Fuerzas Armadas y a los veteranos.

El incidente paralizó las actividades programadas y desplegó a todos los servicios de socorro dentro del recinto. Además, la emergencia obligó a retrasar diez minutos el arranque del encuentro deportivo que, pese al incidente, se terminó desarrollando.