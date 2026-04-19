EEUU

HORROR EN LUISIANA: Tiroteo masivo acabó con la vida de ocho menores, el atacante fue abatido

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
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Foto: USA Today

Una masacre vinculada a la violencia doméstica estremeció a la ciudad de Shreveport, Luisiana, durante la madrugada de este domingo 19 de abril de 2026, después de que un atacante disparara contra diez personas y provocara el fallecimiento de ocho niños, cuyas edades oscilaban entre uno y 14 años.

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El jefe de policía, Wayne Smith, notificó que el tráfico capítulo de violencia comenzó cerca de las 6:00 de la mañana en una zona que abarca tres ubicaciones diferentes.

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Las autoridades identificaron vínculos familiares entre varias de las víctimas y el agresor, lo que sitúa el caso como un episodio extremo de violencia en el hogar. Asimismo, la policía estatal colabora con detectives especializados para recabar evidencias en los distintos puntos afectados.

«No sé qué decir, mi corazón está conmocionado. No puedo empezar a imaginar cómo podría ocurrir un hecho así», declaró el jefe de policía de Shreveport, Wayne Smith. El funcionario describió el suceso como uno de los incidentes más impactantes en la historia de la región.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Tom Arceneaux, lamentó profundamente la pérdida de vidas y el impacto en la comunidad de Luisiana. «Esta es una situación trágica, quizá la peor situación trágica que hemos tenido. Es una mañana terrible», declaro el mandatario local.

ABATIDO EL RESPONSABLE DEL TIROTEO

El sospechoso emprendió la huida en un vehículo robado tras abrir fuego, lo que desató una persecución que terminó en Bossier City. Agentes de la policía abatieron al hombre adulto tras un enfrentamiento armado en el que ningún oficial resultó herido.

Este incidente representa el tiroteo masivo más letal registrado en suelo estadounidense desde enero de 2024, según datos de instituciones académicas y medios nacionales. La magnitud de la tragedia coloca a Shreveport bajo un intenso escrutinio de seguridad pública.

La policía solicitó a cualquier ciudadano que posea videos o imágenes del suceso que entregue el material para fortalecer la investigación criminal. El caso permanece abierto mientras los peritos analizan los tres escenarios donde el tirador sembró el terror.

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