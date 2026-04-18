EEUU

El atroz asesinato de Lina, su esposo la ocultó en una nevera y emprendió una increíble huida: así lo descubrieron

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
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La búsqueda internacional de poco más de dos meses por el asesinato de Lina Guerra Echavarría llegó a su fin con la captura de su esposo, David Varela, un reservista de la Marina acusado de ocultar el cuerpo de la colombiana dentro de un congelador en su vivienda en Norfolk, en Virginia (EEUU).  
David Varela, de 38 años, era buscado por asesinato en primer grado de su esposa, Lina Guerra Echavarría, de 39 años / Cortesía: Univisión

La búsqueda internacional de poco más de dos meses por el asesinato de Lina Guerra Echavarría llegó a su fin con la captura de su esposo, David Varela, un reservista de la Marina acusado de ocultar el cuerpo de la colombiana dentro de un congelador en su vivienda en Norfolk, en Virginia (EEUU).  

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La mujer, de 39 años, había sido reportada como desaparecida el 2 de febrero por su hermano, y tres días después los investigadores hallaron su cuerpo en la cocina de la vivienda que compartía con Varela.  

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Su muerte fue declarada homicidio, y desde el 12 de febrero existía una orden formal de arresto en su contra. 

Durante más de dos meses, Varela logró evadir a las autoridades, lo que llevó a una operación conjunta entre agencias federales y cuerpos policiales internacionales.  

Pero este miércoles, 15 de abril, el director del FBI, Kash Patel, confirmó a través de X que el sospechoso había sido detenido en el extranjero.  

Aunque no se reveló el país exacto, solicitudes de información de emergencia a WhatsApp arrojaron datos de ubicación en Hong Kong, según reportes del New York Post y FOX 2 Detroit.  

Las autoridades habían sido alertadas previamente, de que Varela podría haber huido hacia ese territorio, pese a no tener vínculos aparentes con China. 

¿CUÁLES SON LAS HIPÓTESIS DEL CASO? 

La declaración jurada del caso detalla que Varela, de 38 años, mantenía un patrón de control y celos hacia su esposa.  

De hecho, familiares de la víctima, residentes en Colombia, relataron a WTKR que él no le permitía trabajar, estudiar, tener amistades ni salir sola.  

Asimismo, su cuñada, Paola Ramírez, afirmó que ya existían antecedentes de violencia doméstica.  

Además, Varela habría intentado engañar a la familia enviándoles una fotografía en la que Lina aparecía con un mono naranja, asegurando que estaba encarcelada por hurto en tiendas, algo que los registros judiciales desmintieron por completo. 

Lina M. Guerra Echavarria and David Varela. Cortesía: WTKR.

NO HAN PODIDO DESPEDIRLA 

El caso tomó un giro todavía más inquietante, cuando se reveló que la familia de Lina no ha podido acceder a sus cenizas.  

Desde Colombia, han intentado comunicarse con la funeraria encargada en Estados Unidos, pero las gestiones han sido complicadas a distancia.  

«Queremos que las traigan aquí para poder celebrar una ceremonia en su honor», expresó Ramírez.  

De momento, con la captura de Varela, las autoridades estadounidenses avanzan hacia su extradición para que enfrente los cargos por asesinato.  

También la detención abriría el camino para que la familia de Lina Guerra Echavarría pueda finalmente obtener respuestas. Y así, continuar el proceso para despedirla dignamente, mientras el sistema judicial determina la responsabilidad del acusado. 

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