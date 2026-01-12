Horror en Los Ángeles: Camión embistió a manifestantes que marchaban en rechazo a la “masacre en Irán”

La tensión se apoderó del barrio de Westwood, en Los Ángeles (EEUU), cuando un camión de mudanzas U-Haul irrumpió entre una multitud que marchaba en apoyo al pueblo y contra la grave situación en Irán.

La manifestación, convocada frente al Edificio Federal de Wilshire, había reunido a cientos de personas que exigían el fin de la represión en Irán, donde organizaciones de derechos humanos denuncian más de 500 muertos en las últimas semanas.

Lo que comenzó como una jornada pacífica, pronto se transformó en una escena de pánico en cuestión de segundos.

Según reportes de medios locales, el camión aceleró hacia los manifestantes alrededor de las 3:30 de la tarde del domingo, avanzando por la Avenida Veteran mientras la multitud intentaba apartarse.

Videos difundidos por cadenas como KNBC y ABC7 mostraron a personas corriendo en distintas direcciones, algunas cayendo al suelo, mientras el camión continuaba su marcha con las ventanillas y espejos laterales destrozados.

El caos se extendió rápidamente y varios asistentes comenzaron a rodear el vehículo para intentar detenerlo.

EL CONDUCTOR FUE DETENIDO

El conductor, un hombre cuya identidad no ha sido revelada, fue interceptado a varias cuadras del lugar. Terminó detenido por agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés).

Imágenes aéreas mostraron a manifestantes golpeando el camión e introduciendo astas de banderas por la ventanilla del conductor antes de que los agentes lograran controlar la situación.

La policía informó que el hombre permanece bajo custodia “a la espera de una investigación adicional”.

¿ALGUIEN RESULTÓ HERIDO?

La policía señaló que uno de los manifestantes resultó con heridas leves y recibió atención médica en el mismo lugar.

Durante una conferencia de prensa el domingo por la noche, las autoridades añadieron que el conductor permanecía hospitalizado por sus lesiones. Es probable que enfrente cargos por intento de agresión con un arma letal.

Más tarde, el Departamento de Policía de Los Ángeles emitió una orden de dispersión, tras lo cual la concentración comenzó a disolverse con rapidez.

MARCHA EN SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE IRÁN

La marcha, congregó a cientos de personas en apoyo a las movilizaciones que continúan en Irán.

Como se ha reportado en las últimas horas, las protestas, impulsadas por el descontento ante la crisis económica y las demandas de un cambio de régimen, han sido respondidas con una fuerte represión.

Organizaciones de derechos humanos denuncian que al menos 538 personas han muerto y más de 10.000 han sido detenidas en apenas 15 días de manifestaciones.