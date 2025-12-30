Mundo

VIDEO VIRAL: Hombre murió aplastado por la carga de un camión que volcó y cayó sobre su camioneta

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
Un severo accidente de tránsito ocurrió recientemente en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de India, dejando a un hombre muerto. El video del siniestro se viralizó en redes sociales e impactó a millones de personas.

Los hechos se dieron en un cruce cercano a la carretera Rampur Nainital. En las imágenes se aprecia que un camión cargado con material de construcción vuelca y, junto a toda la carga, aplastó a una camioneta.

Las autoridades locales confirmaron que el conductor de la camioneta falleció. El cuerpo quedó atrapado dentro de la carrocería y las labores de rescate se extendieron por varias horas, producto de la complejidad de levantar el camión volcado.


Producto del operativo, las autoridades cerraron parcialmente la circulación de vehículos por la carretera. Esto generó largas colas y retrasos, mientras que se habilitaban desvíos temporales y se hacían las labores de limpieza.

CAUSA DEL ACCIDENTE

Las autoridades pusieron en marcha una investigación para determinar las causas del accidente. Aunque todavía no hay un informe oficial, trascendieron algunos detalles de las circunstancias previas al siniestro.

De acuerdo a los investigadores, el chofer del vehículo de carga realizó una maniobra evasiva para evitar chocar con el camión. En ese sentido, giró de forma brusca y perdió estabilidad, volcando sobre el vehículo.

Por otra parte, también confirmaron que el propietario del camión es un funcionario local, pero no estaba a bordo del vehículo cuando ocurrió el accidente. La identidad de la víctima no ha sido difundida.

