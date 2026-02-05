EEUU

Horror en las alturas: Helicóptero de la Policía se estrelló durante un operativo, murieron todos sus ocupantes

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
Un helicóptero del Departamento de Seguridad Pública de Arizona (AZDPS, por sus siglas en inglés) se estrelló mientras brindaba apoyo aéreo en medio de un operativo policial en Flagstaff, dejando como saldo la muerte de sus dos tripulantes.  
El helicóptero Ranger pertenece al Departamento de Seguridad Pública de Arizona. / Cortesía: Arizona Department of Public Safety

Según informó la policía local, la aeronave —un helicóptero Ranger o Bell 407 utilizado para misiones tácticas— participaba en la respuesta a un tiroteo activo este miércoles por la noche, cuando cayó en un área boscosa cercana. 

Las autoridades detallaron que a bordo viajaban el piloto y un agente/paramédico, ambos miembros del AZDPS, quienes fallecieron en el lugar del accidente.  

En tierra, los agentes estaban enfrentándose a un sospechoso armado que resultó herido con lesiones no mortales y fue detenido poco después. No se reportaron otros heridos entre los oficiales ni en los residentes de la zona. 

La División de Incidentes Graves del AZDPS asumió la investigación del tiroteo y trabajará en conjunto con la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) para esclarecer las causas del accidente aéreo.  

Las autoridades señalaron, que el proceso, podría extenderse debido a la complejidad del operativo y las condiciones nocturnas en las que ocurrió el siniestro. 

CAOS Y HORROR  

Testigos del vecindario describieron una escena caótica. Amanda Brewer, residente del área, relató a la cadena KPHO-TV que escuchó varios disparos alrededor de las 8:40 de la noche, lo que la llevó a llamar al 911.  

Minutos después, dijo haber oído entre 15 y 20 detonaciones adicionales, seguidas del sonido del helicóptero sobrevolando su casa cerca de las 10:00 de la noche. “Se oían las hélices en marcha. Luego se oyó un estruendo muy fuerte que sacudió la casa. Fue alarmante”, afirmó. 

Tras el impacto, Brewer observó un incendio de gran tamaño en el bosque detrás de su vivienda y escuchó más disparos mientras los agentes aseguraban la zona. 

En tanto, la policía de Flagstaff emitió una orden de refugio en casa para los residentes de un vecindario cercano alrededor de las 10:15 p. m., mientras continuaban las labores de emergencia y se evaluaba la magnitud del incidente. 

No quedó claro cómo ni por qué se estrelló el helicóptero ni si el tiroteo tuvo algo que ver con el accidente. El AZDPS no proporcionó más información al ser preguntado por los medios locales sobre las circunstancias de ambos hechos.  

