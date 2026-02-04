EEUU

VIDEO VIRAL: Fuentes de Walt Disney World en Florida se congelaron por ola de frío

Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
Las fuentes de Walt Disney World en Orlando se congelaron el pasado domingo / Captura de video

Las imágenes de las fuentes congeladas en Walt Disney World, en Orlando, en Florida (EEUU), dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en uno de los episodios más llamativos de la ola de frío que azotó a la región con intensidad durante los últimos días.  

El pasado domingo, una ráfaga ártica llevó las temperaturas del centro del estado a niveles inusualmente bajos, suficientes para que el agua de las emblemáticas fuentes del parque temático quedara completamente inmovilizada.  

LEA TAMBIÉN: LAS IGUANAS «CONGELADAS» QUE CAEN DE LOS ÁRBOLES Y CUBREN CALLES EN FLORIDA

La escena, casi imposible de imaginar en una región conocida por su clima cálido, fue registrada por visitantes y trabajadores, quienes rápidamente difundieron los videos en redes sociales. 

El fenómeno no se limitó a Orlando. En Miami, el inicio de febrero marcó un récord histórico: 1,6 grados centígrados, la temperatura más baja registrada para esa fecha desde 1909.  

De hecho, la caída de nieve en el sur del estado provocó otro episodio viral: decenas de iguanas quedaron inmóviles en patios, aceras y calles, incapaces de soportar el frío extremo.  

Aunque estos reptiles no mueren en ese estado de “congelamiento”, sí entran en un letargo que sorprende a residentes y turistas cada vez que ocurre un evento similar. 

OLA DE FRÍO  

Las autoridades meteorológicas confirmaron que la ola de frío rompió múltiples récords en Florida. West Palm Beach descendió a -1,1 grados centígrados, mientras que Orlando alcanzó -4,4 y Daytona Beach llegó a -5 grados.  

Incluso se reportaron nevadas en zonas costeras del Golfo tan al sur como Cape Coral, además de Tampa, Sarasota y St. Petersburg. Estos valores, inusuales para la región, obligaron al Servicio Meteorológico Nacional a renovar las alertas de congelamiento en varios condados. 

ALERTA POR MÁS TORMENTAS

El impacto del sistema invernal no se limitó al estado del sol. Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), la inestabilidad climática se extiende ahora desde el Valle de Ohio hasta el Atlántico Medio y el Noreste de Estados Unidos.  

En estas zonas, dos nuevas rondas de nieve y lluvias intensas están previstas entre el 3 y el 7 de febrero, complicando más una temporada invernal que ya había provocado cortes de energía, daños en infraestructura y riesgos para el transporte. 

Mientras tanto, en estados como Indiana, Ohio, Virginia Occidental, Pensilvania, Tennessee y Carolina del Norte, las autoridades mantienen activos múltiples avisos de clima invernal.  

Se esperan acumulaciones de nieve de hasta 7,5 centímetros y precipitaciones capaces de afectar la movilidad durante ese periodo en todas las mencionadas entidades. 

