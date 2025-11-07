EEUU

Horror en Florida: Asesinó a tiros a su esposa, se quitó la vida y dejó gravemente herida a una mujer

Una escena de violencia estremeció este jueves, 6 de noviembre, el complejo residencial Lago Grande en Hialeah, en Florida (EEUU), donde un hombre asesinó a su esposa y posteriormente se quitó la vida en un aparente caso de homicidio-suicidio. 
Contents

De acuerdo con el último reporte citado por Local 10 News, el incidente, ocurrido alrededor de las 3:00 de la tarde en la cuadra 2500 de West 67th Place, también dejó a una tercera mujer gravemente herida, quien tuvo que ser trasladada en helicóptero a un centro de traumatología. 

Al llegar al lugar, la policía de Hialeah forzó la entrada al apartamento, donde encontraron los cuerpos sin vida del matrimonio.  

Según el reporte oficial, la pareja tenía un hijo en común, quien afortunadamente no se encontraba en casa durante el tiroteo.  

El menor está ahora bajo la custodia del Departamento de Niños y Familias de Florida, mientras se determina su futuro inmediato. Hasta este jueves por la noche, los nombres de los fallecidos no habían sido revelados. 

Lo que se indicó, es que las autoridades todavía investigan los detalles del ataque y la relación entre las víctimas. 

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA MUJER HERIDA?  

La tercera víctima, una mujer cuya identidad tampoco ha sido divulgada, fue hallada en estado crítico. Su condición era tan grave que los investigadores no pudieron confirmar si había recibido un disparo.  

En tanto, la policía espera poder hablar con ella una vez que su estado de salud lo permita, ya que podría aportar información clave para esclarecer los motivos detrás del tiroteo.  

HABLARON LOS VECINOS  

Asimismo, un grupo de vecinos del complejo expresaron su consternación ante lo ocurrido. “Me parte el corazón porque siento mucha pena por las familias que han perdido a alguien y rezo de verdad para que estén bien”, declaró uno de ellos al mencionado medio de comunicación.  

Lo cierto, es que la comunidad, sacudida por el suceso, permanece en estado de alerta mientras se desarrollan las investigaciones. 

