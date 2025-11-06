Escalofriante crimen en EEUU: Le quitó la vida a su abuela, prendió fuego a la casa y apuñaló a un policía

En un caso que tiene impactados a los residentes de Carolina del Norte (EEUU), Dominic Liam Connelly, de 24 años, se encuentra prófugo tras ser acusado de cometer una serie de crímenes violentos que incluyen el asesinato de su abuela, el incendio de su vivienda y el apuñalamiento de un agente del orden.

De acuerdo con la información de Fox News, los hechos ocurrieron el 31 de octubre en la localidad de Vanceboro, en el condado de Craven, y desde entonces las autoridades han intensificado la búsqueda del sospechoso, quien podría estar recibiendo ayuda para evadir la justicia.

Según el reporte del Craven County Sheriff’s Office, Connelly habría asesinado a su abuela, Patricia Jean Timek Lopedote, de 72 años, en circunstancias todavía bajo investigación, para luego prender fuego a la casa familiar en un aparente intento de borrar evidencias.

Durante la intervención policial, el joven atacó a un agente con un arma blanca, lo que elevó más la gravedad del caso.

¿QUÉ OCURRIÓ CON EL AGENTE?

Lo que se precisó, es que el agente sobrevivió al ataque, pero el incidente ha generado alarma entre las fuerzas de seguridad y la comunidad local.

En consecuencia, la Oficina de Alguaciles Federales de Estados Unidos (U.S. Marshals) se sumó a la búsqueda, calificando a Connelly como “armado y peligroso”.

De hecho, se ofrece una recompensa de $5.000 por información que conduzca a su captura.

Las autoridades instaron a la población a no acercarse al sospechoso y reportar cualquier avistamiento de inmediato. Así, la colaboración ciudadana se ha vuelto crucial en este operativo, que se extiende por todo el estado y zonas limítrofes.

¿CUÁNDO FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ?

Dos días después, el 31 de octubre, el sospechoso fue visto, seguía en Vanceboro.

Según la oficina del sheriff, una cámara de vigilancia lo captó cerca del número 10000 de la carretera US 17. Vestía una camisa negra de manga larga y pantalones de camuflaje. Llevaba lo que parecía ser una bolsa en la mano derecha.

Sin embargo, la búsqueda en los alrededores no arrojó ningún resultado. Es por ello, que se solicitó a los residentes que revisaran sus cámaras de vigilancia y sistemas de seguridad domésticos.

Este martes, 4 de noviembre, la cámara Ring de un propietario captó lo que parecía ser Connelly nuevamente. Esta vez vestido con ropa color beige y llevando lo que parecía ser una mochila, una manta y garrafa de un galón.

«Nos hicieron llegar el video de inmediato, tal como lo solicitamos», declaró el sheriff Chip Hughes a los reporteros locales. «Obviamente, cuanto más tiempo transcurra, más tiempo tendrá para moverse», agregó.

«Tenemos motivos para creer que podría haber gente que le esté ayudando de alguna manera», añadió el sheriff. «Ya sea con dinero, comida, agua o ropa, tiene familia en la zona», señaló.

¿QUÉ SE SABE DEL SOSPECHOSO?

Según registros judiciales, Connelly tuvo problemas con la ley en 2017 por cargos que incluyen contribuir a la delincuencia de un menor y violar la libertad condicional.

Connelly mide 1,73 metros y pesa alrededor de 82 kilos. Tiene el pelo rubio ondulado y los ojos azules.

Las autoridades enfatizaron que quien vea a Connelly, por favor llame al 911 inmediatamente. Quien tenga información puede llamar también a los Alguaciles Federales al 1-877-WANTED2.