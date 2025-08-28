EEUU

Horror en EEUU: La espeluznante decisión de un bombero contra su novia e hijo “para no ir a la cárcel”

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Un estremecedor caso sacudió al estado de California (EEUU) tras el arresto de Darin McFarlin, capitán del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios (Cal Fire), acusado de asesinar a su novia Marissa Divodi-Lessa, de 29 años, y al hijo de esta, Josiah, de tan solo siete años.  
Arrestado capitán del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California (CAL FIRE), Darin McFarlin / Cortesía: New York Post

Un estremecedor caso sacudió al estado de California (EEUU) tras el arresto de Darin McFarlin, capitán del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios (Cal Fire), acusado de asesinar a su novia Marissa Divodi-Lessa, de 29 años, y al hijo de esta, Josiah.  

De acuerdo con la información citada por New York Post, el crimen ocurrió el 21 de agosto en una vivienda de Cameron Park, al este de Sacramento, donde la novia del bombero y el niño fueron encontrados con heridas de bala.  

Leer Más

EN VIDEO: Así intentaron cruzar miles de migrantes hacia Texas, la mayoría eran venezolanos
Esto se sabe sobre el plan en California para ayudar a migrantes indocumentados para cuando asuma Trump
Uscis comenzó a aceptar solicitudes para “Parole in Place”, beneficia a tres grupos de migrantes

LEA TAMBIÉN: QUERÍA DEJAR A SU ESPOSA Y FINGIÓ POR VARIOS MESES QUE ESTABA MUERTO: ESTE FUE SU «METICULOSO PLAN« Y AHORA IRÁ A LA CÁRCEL

Lo que se precisó, es que Marissa murió en el lugar, mientras que Josiah falleció horas después en el hospital. También se notificó que encontraron a un segundo niño ileso en la escena. 

Las autoridades del condado de El Dorado sostienen que McFarlin cometió los asesinatos con la intención de evitar que madre e hijo testificaran en su contra por un crimen previo del que habrían sido testigos.  

Aunque los documentos judiciales no especifican cuál fue ese delito, sí detallan que el acusado infligió lesiones corporales a Marissa antes de dispararle.  

Asimismo, también se indicó que al bombero se le imputa intento de asesinato contra el segundo menor presente en la casa. Al mismo lo identificaron como “J Doe” en los registros judiciales. 

McFarlin, de 47 años, terminó detenido horas después del tiroteo. En su primera comparecencia ante el tribunal, se declaró este lunes no culpable de todos los cargos. Estos incluyen asesinato en primer grado con circunstancias especiales, violencia doméstica, abuso infantil e intento de asesinato.  

Actualmente, permanece en la cárcel del condado de El Dorado sin derecho a fianza, mientras su próxima audiencia está programada para el 29 de septiembre. 

De ser hallado culpable, McFarlin podría enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.  

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Desde el pasado 7 de mayo, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) implementó de forma definitiva el requisito de presentar una identificación compatible con el estándar federal Real ID para todos los pasajeros mayores de 18 años que aborden vuelos domésticos en Estados Unidos. 
Viajar sin Real ID en EEUU: Estos son todos los documentos alternativos permitidos en aeropuertos
EEUU
Panamá anunció que reanudará servicios consulares en Venezuela a partir de esta fecha
Varios
La impactante cifra que repartirá la Champions League esta temporada a los equipos participantes
Deportes