Horror en EEUU: La espeluznante decisión de un bombero contra su novia e hijo “para no ir a la cárcel”

Un estremecedor caso sacudió al estado de California (EEUU) tras el arresto de Darin McFarlin, capitán del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios (Cal Fire), acusado de asesinar a su novia Marissa Divodi-Lessa, de 29 años, y al hijo de esta, Josiah.

De acuerdo con la información citada por New York Post, el crimen ocurrió el 21 de agosto en una vivienda de Cameron Park, al este de Sacramento, donde la novia del bombero y el niño fueron encontrados con heridas de bala.

Lo que se precisó, es que Marissa murió en el lugar, mientras que Josiah falleció horas después en el hospital. También se notificó que encontraron a un segundo niño ileso en la escena.

Las autoridades del condado de El Dorado sostienen que McFarlin cometió los asesinatos con la intención de evitar que madre e hijo testificaran en su contra por un crimen previo del que habrían sido testigos.

Aunque los documentos judiciales no especifican cuál fue ese delito, sí detallan que el acusado infligió lesiones corporales a Marissa antes de dispararle.

Asimismo, también se indicó que al bombero se le imputa intento de asesinato contra el segundo menor presente en la casa. Al mismo lo identificaron como “J Doe” en los registros judiciales.

McFarlin, de 47 años, terminó detenido horas después del tiroteo. En su primera comparecencia ante el tribunal, se declaró este lunes no culpable de todos los cargos. Estos incluyen asesinato en primer grado con circunstancias especiales, violencia doméstica, abuso infantil e intento de asesinato.

Actualmente, permanece en la cárcel del condado de El Dorado sin derecho a fianza, mientras su próxima audiencia está programada para el 29 de septiembre.

De ser hallado culpable, McFarlin podría enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.