Quería dejar a su esposa y fingió por varios meses que estaba muerto: este fue su «meticuloso plan» y ahora irá a la cárcel

En un caso que parece sacado de una novela de suspenso, Ryan Borgwardt, un padre de tres hijos de Wisconsin (EEUU), fue sentenciado a 89 días de cárcel tras fingir su propia muerte durante el mismo número de días.  
Ryan Borgwardt comparece ante un tribunal del condado de Green Lake / Cortesía

De acuerdo con la información reseñada por ABC News y medios locales, el hombre, de 45 años, simuló haberse ahogado en el lago Green en agosto de 2024 para abandonar a su familia y comenzar una nueva vida con una mujer que conoció por internet.  

Como era esperarse, su desaparición movilizó a autoridades, voluntarios y recursos estatales durante ocho semanas, hasta que se descubrió que todo había sido un montaje cuidadosamente planeado. 

Ryan Borgwardt y su familia / Cortesía

¿EN QUÉ CONSISTIÓ EL PLAN DEL HOMBRE?  

El plan de Borgwardt incluyó detalles meticulosos: envió un mensaje a su esposa diciendo que regresaría pronto en su kayak, dejó el chaleco salvavidas y la embarcación volcada como señuelo, y luego desapareció.  

De inmediato, las autoridades iniciaron una intensa búsqueda en el lago, convencidas de que se había ahogado. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que su nombre había sido registrado en Canadá dos días después de su supuesta muerte. 

Desde allí, viajó a Europa y luego a Georgia, donde se reunió con su amante uzbeka. 

Tras ser localizado en noviembre, Borgwardt regresó a Estados Unidos en diciembre de 2024 y fue acusado de obstrucción a un oficial, cargo que no impugnó. 

La búsquedad de Ryan Borgwardt / Cortesía

CONDENA 

Durante el juicio, Borgwardt se declaró culpable del delito menor de obstrucción a un oficial. Aunque tanto la fiscalía como la defensa recomendaron 45 días de prisión, el juez decidió imponerle 89 días, igualando el tiempo que mantuvo su engaño.  

Además, se le ordenó pagar $30.000 en restitución a las autoridades por los recursos desperdiciados en su búsqueda (unos 50.000 dólares).  

El juez calificó sus acciones como “premeditadas y egoístas”, mientras que Borgwardt expresó arrepentimiento por el dolor causado a su familia y amigos. 

LO QUE INCLUYÓ EL PLAN  

  • Revirtió su vasectomía. 
  • Solicitó un pasaporte nuevo alegando pérdida del anterior. 
  • Abrió una cuenta bancaria e investigó transferencias a bancos extranjeros. 
  • Borró información de su computadora. 
  • Compró una póliza de seguro de vida por 375.000 dólares siete meses antes de fingir su muerte. 
