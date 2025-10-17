Horror en EEUU: Anciana de 82 años mató a tiros a su esposo cuando lo visitó en un asilo

La tranquilidad de Hilton Head Island, en Carolina del Sur (EEUU), se vio interrumpida por un hecho insólito y trágico: Harriet Kay Recker, una anciana de 82 años, terminó arrestada por presuntamente asesinar a su esposo, Dennis Recker, de 81, dentro del Preston Health Center, un centro especializado en rehabilitación.

De acuerdo con lo reseñado por New York Post, aunque el crimen de la anciana ocurrió el pasado 12 de septiembre, los detalles salieron a la luz recientemente, generando conmoción en la comunidad local.

Según las autoridades del condado de Beaufort, el asesinato se habría cometido con un arma de fuego durante una visita de la anciana a su esposo, quien había sido internado apenas un día antes para recibir atención médica.

El disparo fue directo al pecho, y los investigadores encontraron en la cartera de la mujer una nota que hace sospechar de una planificación previa del crimen. Además, se hallaron cartas que refuerzan la hipótesis de que el acto fue premeditado.

Lo que más desconcertó a los vecinos y familiares es que la pareja era conocida por su relación estable. También por su participación en la vida comunitaria.

No se habían reportado antecedentes de violencia doméstica ni conflictos graves entre ellos. De hecho, algunos allegados expresaron incredulidad ante lo ocurrido. Otros se preguntan si detrás del crimen podría haber motivos ocultos relacionados con la salud mental o el entorno del geriátrico.

EL DÍA DEL ASESINATO

En la mañana del incidente, un vecino que llevó a Harriet a las instalaciones estaba mostrando a la pareja una habitación. Luego, salió a buscar una silla adicional, detallaron los investigadores en los procedimientos judiciales.

Cuando el vecino salió de la habitación, escuchó un fuerte ruido y corrió a regresar para ver a la mujer de 82 años sosteniendo un revólver y a su esposo con una herida de bala en el pecho.

Antes de fallecer, el marido moribundo dijo: “Ella me disparó”, según un testigo.

¿QUÉ DICE LA NOTA?

Como se apuntó, los agentes encontraron más tarde una nota críptica en el bolso de Harriet, La misma era idéntica a otra descubierta en documentos financieros en su casa y decía: «Para todos ustedes, esto ha sido demasiado para mí, desearía poder hacerlo con la maravillosa familia que tenemos, tantos buenos amigos».

“No podemos tener una vida sin alguien y ese alguien no puedo ser yo, porque no soy lo suficientemente fuerte ni lo suficientemente inteligente para hacer todo esto”, continuaba la carta.

BAJO CUSTODIA

Tras su arresto, a la anciana la llevaron a la cárcel del condado de Beaufort. En la audiencia inicial, el juez consideró que había suficientes indicios para mantener los cargos y remitió el caso a un gran jurado.

La acusada permanece actualmente bajo custodia sin derecho a fianza mientras continúa el proceso judicial. Todavía no se ha fijado fecha para el juicio, aunque la fiscalía del condado adelantó que presentará pruebas adicionales en las próximas semanas.