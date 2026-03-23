Horror en California: Así descubrieron lo que un aberrado le hacía a abuelita con demencia senil en un asilo

Un voluntario que tocaba el piano en una residencia para adultos mayores en La Mirada, California (EEUU), fue acusado de agredir sexualmente a una mujer de 61 años con demencia.

Según confirmó NBC Los Ángeles, el sospechoso, identificado como Jonathan Alvarado, habría ingresado al centro The Palms La Mirada sin autorización y cometido los abusos dentro de la habitación de la víctima.

La familia denunció que la mujer, debido a su condición cognitiva, era especialmente vulnerable y dependía de la supervisión del personal del asilo.

Es por ello, que la hija de la víctima, Camyl Anderson, acusó al centro de reposo de negligencia, alegando que Alvarado habría violado a su madre en repetidas ocasiones.

ASÍ LO DESCUBRIERON

Los hechos quedaron registrados en cámaras instaladas por la propia familia dentro de la habitación, un recurso que terminó convirtiéndose en la evidencia clave.

Según la denuncia, el músico voluntario aprovechó su acceso al edificio para ingresar sin control y perpetrar los ataques.

En tanto, el abogado de la familia afirmó que las agresiones ocurrieron en mayo y junio de 2025 y que, al ser confrontado, Alvarado incluso admitió lo sucedido.

El caso derivó en cargos penales por violación y actos lascivos, considerados delitos graves en el estado de California.

Paralelamente, la familia presentó una demanda civil contra Alvarado, The Palms La Mirada y su empresa matriz, Discovery Senior Living Holdings, LLC, por fallas en los protocolos de seguridad y supervisión.

Ante la creciente presión pública, un portavoz del centro emitió un comunicado en el cual aseguró que la seguridad de los residentes es la máxima prioridad de la empresa.

También señaló, que la institución, cooperará plenamente con las autoridades mientras avanza la investigación penal.

Sin embargo, el vocero evitó ofrecer más comentarios, alegando respeto por la privacidad de la residente afectada y la naturaleza activa del caso.

De momento, Alvarado tiene programada una audiencia preliminar para el 10 de abril en Norwalk, donde se evaluarán las pruebas presentadas por la fiscalía.