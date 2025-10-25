Horror en Arizona: Le quitó la vida a su hija y dos nietos antes de tomar una drástica decisión

Un macabro crimen conmociona a la localidad de Pima en Arizona, después de que un abuelo le quitara la vida a su hija y dos nietos con un arma de fuego antes de hacer lo propio con la suya a inicios de este mes.

De acuerdo con medios locales que hablaron con la policía, los cuerpos sin vida se hallaron el pasado 16 de octubre. Las víctimas quedaron identificadas como Justice Jones, de 31 años, y sus dos hijos, Tyme Oates, de 8 años, y Kyle Oates, de 9.

Además, encontraron sin vida a Duane Jones, padre de la mujer y abuelo de los pequeños. Por ende, las autoridades creen que el hombre le quitó la vida a su hija y nietos antes de hacer lo propio.

Los cuatro murieron por heridas de bala, según la policía. El arma estaba en posesión de Duane cuando se encontraron los cuerpos, dijo la policía, según el Gila Herald.

EL MENSAJE «EXTRAÑO» QUE DEJÓ JUSTICE JONES

Breana Flores, un miembro de la familia, narró al medio AZ Family que la noche antes de las muertes, Justice Jones supuestamente compartió una publicación de Facebook con un emoji «extraño».

«Ella puso una publicación en Facebook y solo dijo ‘buenas noches’ con el extraño emoji inclinado para que fuera evidente que algo estaba pasando», relató. «Solo espero que todos ellos… Espero que estuvieran dormidos y nadie tuvo que ver que les pasara nada a los demás y no tuvo que experimentar ningún tipo de miedo antes de que sucediera», apuntó.

Asimismo, precisó que ella y otros integrantes de la familia no estaban al tanto de que el abuelo sufriera algún problema mental.

Tras ello, se crearon dos eventos de recaudación de fondos de GoFundMe separados para honrar a los niños y su madre.

«Estos hermosos niños estaban llenos de luz, risas y amor», decía una recaudación de fondos organizada por Phillip Oates. «Merecían crecer, perseguir sueños y sentirse seguros. Los organizadores de la recaudación de fondos dijeron que las donaciones se utilizarían para preparar servicios conmemorativos para las víctimas», agregó.

También se creó otra recaudación de fondos para ayudar al padre de los niños, identificado solo como Phil, mientras se prepara para el funeral de los niños.