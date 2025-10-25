VIDEO VIRAL: Con tacones y cartera en mano mujer enfrentó a agentes de ICE en Nueva York

En una escena que se hizo viral en redes sociales, una mujer en tacones y con su cartera en mano se plantó frente a un vehículo blindado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Nueva York (EEUU), impidiendo su paso durante un operativo en Lafayette y Canal Street en Chinatown.

De acuerdo con lo reseñado por El Diario y otros medios, el momento fue captado en video y muestra a la mujer enfrentando a agentes enmascarados mientras grita: “¡Ellos también son humanos!”, en referencia a los migrantes que estaban siendo detenidos en ese momento.

En otra grabación, se observa a la misma mujer forcejeando con agentes federales mientras estos intentaban dispersar a los manifestantes que se oponían a las redadas migratorias en Nueva York registrada esta semana.

Una vez viralizadas las imágenes, la acción de esta mujer, –cuya identidad se desconoce por los momentos– la celebraron activistas y ciudadanos como un acto de valentía y solidaridad.

«Es una escena que recuerda que, a veces, el valor individual puede desafiar el poder de un sistema entero», escribió en sus redes sociales Rafael Bello, una destacada figura de la radio dominicana, quien reside en Nueva York.

#Internacional 🗽 NEOYORQUINOS DETIENEN REDADA DE ICE Vecinos y activistas en Nueva York se organizaron para frenar una redada del ICE contra migrantes. Con solidaridad y resistencia, demostraron que la comunidad unida puede enfrentar la persecución y defender los derechos… pic.twitter.com/itfk0Sr6gn — El Soberano (@ElSoberanoMX) October 22, 2025

¿QUÉ SE SABE DE ESTA MASIVA REDADA EN NUEVA YORK?

De acuerdo con el New York Post, este martes, efectivamente, agentes federales llegaron a la conflictiva zona de Chinatown, en Canal Street, entre las calles Lafayette y Centre, y arrestaron a vendedores ilegales que ofrecían imitaciones de bolsos de diseñador y productos robados.

Un total de nueve migrantes, la mayoría de los cuales fueron liberados en Estados Unidos bajo la administración de Jode Biden, fueron arrestados y puestos bajo custodia para su deportación, dijeron funcionarios de Seguridad Nacional, según el medio.

Los funcionarios de Seguridad Nacional aseveraron, que muchos de los inmigrantes arrestados, eran delincuentes senegaleses con largos antecedentes penales.

“ICE llevó a cabo una operación de cumplimiento de la ley dirigida, basada en inteligencia, en Canal Street en la ciudad de Nueva York, centrada en la actividad delictiva relacionada con la venta de productos falsificados”, precisó luego Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, en un comunicado que se emitió este miércoles.

“ICE arrestó a nueve inmigrantes ilegales con antecedentes penales que incluyen robo, allanamiento de morada, violencia doméstica, agresión a la policía, falsificación, tráfico de drogas, posesión de drogas y falsificación”, agregó.

POSICIÓN DE LAS AUTORIDADES LOCALES

Por su parte, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, informó el lanzamiento de una plataforma digital destinada para que los ciudadanos compartan imágenes y grabaciones relacionadas con los operativos de ICE, que han resultado en múltiples detenciones y provocado numerosas manifestaciones en las últimas horas.

“Todo neoyorquino tiene derecho a vivir sin miedo ni intimidación. Si presenciaron y documentaron la actividad del ICE, les insto a que compartan esas imágenes con mi oficina. Nos comprometemos a revisar estos informes y evaluar cualquier infracción de la ley”, declaró James.