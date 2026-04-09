EEUU

American Airlines anunció la fecha para su primer vuelo entre Caracas y Miami sin escalas tras su regreso al país

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
El Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT, por sus siglas en inglés) aprobó este miércoles, 4 de marzo, la solicitud de American Airlines para reanudar los vuelos desde Miami hacia Caracas y Maracaibo (Zulia), marcando el regreso formal de la aerolínea al mercado venezolano tras más de seis años de suspensión.  
American Airlines había solicitado a EEUU autorización para reanudar vuelos desde Miami a dos ciudades de Venezuela / Archivo

American Airlines anunció que planea ofrecer vuelos diarios sin escalas entre Miami (MIA) y Caracas, con aviones Embraer 175 a partir del 30 de abril.

El servicio lo estará operando Envoy, una subsidiaria de American Airlines Group. La compañía señaló que recibieron todas las aprobaciones gubernamentales y los controles de seguridad para hacer esto posible. 

Leer Más

Un estremecedor caso se registró en la comunidad de Columbus, en Ohio (EEUU), donde James Hill, un exprofesor de música de 76 años de la Universidad Estatal de Ohio, fuera arrestado por el asesinato de su esposa, Mary Kathleen Hill, de 64 años.  
Conoció a una mujer en una app de citas que lo convenció de apuñalar a su esposa hasta la muerte
¿Carros sin placa o caravanas en la vía? Estas son las multas que les aplicarán
«Arancel es mi palabra favorita»: Trump elogió su plan económico durante ‘encendido discurso’, e incluyó a Venezuela

«American Airlines fue la primera aerolínea en anunciar sus planes para reanudar los vuelos a Venezuela, y nos sentimos alentados por el progreso que hemos logrado con ambos gobiernos», declaró Nate Gatten, Vicepresidente Ejecutivo de American Eagle, Bienes Raíces Corporativos y Asuntos Gubernamentales de American Airlines.

«Agradecemos los esfuerzos del Secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y de toda la administración para ayudarnos a restablecer la conexión entre Estados Unidos y Venezuela. Nuestro regreso no sería posible sin esta sólida alianza», añadió.

LEA TAMBIÉN: «NO CREEMOS EN PROMESAS PARA EL 1MAY»: DIRIGENTE SINDICAL RESPONDIÓ A DELCY RODRÍGUEZ Y REITERÓ MARCHA PARA ESTE 9ABR

El Embraer 175 cuenta con dos clases. Los pasajeros tendrán la oportunidad de mejorar su experiencia de viaje con una cabina premium. Además, la aeronave cuenta con comodidades como conexión Wi-Fi y tomas de corriente en los asientos.

«El centro de operaciones de American Airlines en Miami es la principal puerta de entrada de Estados Unidos a Latinoamérica, y nuestro servicio a Venezuela es una parte fundamental de nuestra historia y nuestro futuro», declaró Nat Pieper, director comercial de American Airlines.

«Nuestro compromiso de conectar a Venezuela con Estados Unidos se remonta a más de 30 años, y esperamos con entusiasmo las nuevas oportunidades comerciales y el fortalecimiento de los lazos con familiares y amigos que nuestro servicio nos brindará», indicó el directivo.

American Airlines comenzó a operar en Venezuela en 1987 y fue la mayor aerolínea estadounidense en el país antes de suspender sus servicios en 2019. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Exhiben por primera vez el esqueleto de un «Juliasaurus» de seis metros de largo, podría tratarse de nueva especie de dinosaurio
Tendencias
Lo que puede ocultar el prepucio
Columnistas
ICE
¿Funcionario de ICE mintió al disparar a un venezolano en Minneapolis? Filtran video que lo dejó en evidencia
EEUU
gamdommarsbahis girişMarsbahisjojobetjojobet girişhacklinkvaycasinocasinolevantholiganbetcasibommarsbahis