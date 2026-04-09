American Airlines anunció la fecha para su primer vuelo entre Caracas y Miami sin escalas tras su regreso al país

American Airlines anunció que planea ofrecer vuelos diarios sin escalas entre Miami (MIA) y Caracas, con aviones Embraer 175 a partir del 30 de abril.

El servicio lo estará operando Envoy, una subsidiaria de American Airlines Group. La compañía señaló que recibieron todas las aprobaciones gubernamentales y los controles de seguridad para hacer esto posible.

«American Airlines fue la primera aerolínea en anunciar sus planes para reanudar los vuelos a Venezuela, y nos sentimos alentados por el progreso que hemos logrado con ambos gobiernos», declaró Nate Gatten, Vicepresidente Ejecutivo de American Eagle, Bienes Raíces Corporativos y Asuntos Gubernamentales de American Airlines.

«Agradecemos los esfuerzos del Secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y de toda la administración para ayudarnos a restablecer la conexión entre Estados Unidos y Venezuela. Nuestro regreso no sería posible sin esta sólida alianza», añadió.

El Embraer 175 cuenta con dos clases. Los pasajeros tendrán la oportunidad de mejorar su experiencia de viaje con una cabina premium. Además, la aeronave cuenta con comodidades como conexión Wi-Fi y tomas de corriente en los asientos.

«El centro de operaciones de American Airlines en Miami es la principal puerta de entrada de Estados Unidos a Latinoamérica, y nuestro servicio a Venezuela es una parte fundamental de nuestra historia y nuestro futuro», declaró Nat Pieper, director comercial de American Airlines.

«Nuestro compromiso de conectar a Venezuela con Estados Unidos se remonta a más de 30 años, y esperamos con entusiasmo las nuevas oportunidades comerciales y el fortalecimiento de los lazos con familiares y amigos que nuestro servicio nos brindará», indicó el directivo.

American Airlines comenzó a operar en Venezuela en 1987 y fue la mayor aerolínea estadounidense en el país antes de suspender sus servicios en 2019.