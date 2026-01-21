EEUU

Horario de verano en Estados Unidos: el día exacto en el que se debe adelantar el reloj

El gobierno federal de Estados Unidos confirmó que el próximo horario de verano entrará en vigor el domingo 8 de marzo de 2026, cuando a las 2:00 de la madrugada los relojes deberán adelantarse una hora.  
El gobierno federal de Estados Unidos confirmó que el próximo horario de verano entrará en vigor el domingo 8 de marzo de 2026, cuando a las 2:00 de la madrugada los relojes deberán adelantarse una hora.  

Este ajuste, que afectará a millones de residentes, busca extender la luz natural durante las tardes y modificar la rutina diaria de amplios sectores del país.  

La medida, aplicada desde hace décadas, influye directamente en actividades económicas, sociales y de transporte, y forma parte de una política nacional que se mantiene vigente pese a los debates que genera cada año. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés), el horario de verano se rige por la normativa establecida en la Ley de Política Energética de 2005, que amplió el periodo tradicional definido por la Ley de Tiempo Uniforme de 1966.  

¿CUÁNDO VOLVERÁ A CAMBIARSE EL HORARIO? 

Bajo este esquema, el horario adelantado se mantendrá hasta el 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes deberán retrasarse nuevamente una hora.  

Aunque la mayoría del país participa en este sistema, algunos estados y territorios —como Hawái, gran parte de Arizona y varias jurisdicciones insulares— continúan operando exclusivamente bajo el horario estándar. 

ANTECEDENTES  

La historia del horario de verano en Estados Unidos se remonta a la Primera Guerra Mundial, cuando se implementó por primera vez como una estrategia para ahorrar energía.  

Desde entonces, su aplicación ha evolucionado a través de distintas leyes y ajustes, manteniendo la posibilidad de que los estados opten por no adoptarlo, pero sin permitir que lo apliquen de manera permanente sin autorización del Congreso.  

A pesar de los debates legislativos y sociales, el modelo actual, que abarca cerca de ocho meses, sigue siendo la norma nacional. 

PRINCIPALES ARGUMENTOS  

El cambio de hora tiene como propósito principal aprovechar mejor la luz solar durante los meses cálidos y reducir el consumo eléctrico asociado a la iluminación.  

El Departamento de Transporte, encargado de supervisar el proceso, sostiene que la uniformidad horaria facilita la coordinación de actividades económicas, transporte y comunicaciones en todo el país.  

Sin embargo, la medida también ha sido objeto de cuestionamientos, especialmente por su impacto en la salud, el sueño y la productividad, lo que ha impulsado iniciativas legislativas como el Sunshine Protection Act, todavía sin aprobación definitiva y que busca mantener solo el horario de verano. 

Lo cierto, es que para la población, el adelanto de una hora implica ajustes inmediatos en la rutina diaria, desde los horarios de descanso hasta la programación de actividades laborales y escolares.  

También obliga a actualizar dispositivos electrónicos, sistemas de transporte y calendarios institucionales. Las autoridades recomiendan verificar la hora oficial a través de canales gubernamentales y prepararse para la transición desde ya. 

