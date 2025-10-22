EEUU

Estados Unidos se prepara para el cambio al horario de invierno: ¿cuándo y cómo ajustar el reloj?

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
En Estados Unidos se ajutarán los relojes por el invierno / Archivo.

Cada año, millones de estadounidenses se preparan para el cambio de hora que ocurre en otoño. En 2025, el horario de invierno comenzará oficialmente el domingo 2 de noviembre, cuando a las 2:00 de la madrugada los relojes deberán atrasarse una hora, volviendo a marcar la 1:00 a.m.  

Contents

Este cambio, conocido como el fin del “Daylight Saving Time”, busca aprovechar mejor la luz natural durante las mañanas, aunque también implica que las tardes oscurecerán más temprano.  

Leer Más

Varias comunidades de Iowa e Illinois se vieron afectadas por tormentas severas y tornados
La ley contra migrantes que sería la primera en firmar Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca
Marco Rubio se reunió con el canciller de Rusia: Acordaron nombrar embajadores

LEA TAMBIÉN: LOS «CAMBIOS INESPERADOS« QUE SE ESPERAN EN NUEVA YORK: UN ALARMANTE PRONÓSTICO DE INVIERNO

Para ajustar el reloj correctamente, los dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, computadoras y relojes inteligentes suelen hacerlo de forma automática si están conectados a internet.  

Sin embargo, los relojes analógicos o digitales sin conexión requieren un ajuste manual. Se recomienda realizar el cambio antes de ir a dormir el sábado por la noche, para despertar el domingo con la hora correcta. 

¿QUÉ IMPLICA ESTE CAMBIO DE HORARIO POR INVIERNO?  

Este cambio horario puede tener efectos en la salud y el bienestar. Aunque se gana una hora de sueño, algunas personas experimentan alteraciones en sus patrones de descanso, especialmente quienes tienen rutinas estrictas o sensibilidad al cambio de luz.  

Expertos sugieren mantener horarios regulares de sueño, exponerse a luz natural por la mañana y evitar pantallas antes de dormir para facilitar la adaptación.  

A diferencia de tu teléfono y otros dispositivos inteligentes, los relojes analógicos requieren que el cambio de hora sea manual. / Archivo

TERRITORIOS QUE NO APLICAN 

Cabe destacar que no todos los territorios de EEUU aplican este cambio. Hawái, Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes y Samoa Americana no participan en el horario de verano, por lo que sus relojes permanecen sin modificación.  

En el resto del país, el cambio afecta a trabajadores, estudiantes y viajeros, siendo una tradición que genera debate cada año sobre su utilidad y efectos reales. 

¿HASTA CUÁNDO?  

Permanecerá vigente durante aproximadamente cuatro meses, hasta que el próximo cambio de hora marque el inicio del horario de verano, previsto para el 8 de marzo de 2026.  

En esa fecha, los relojes deberán adelantarse una hora, lo que implicará perder una hora de descanso en favor de aprovechar mejor la luz del día durante las tardes. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

¿Tuviste un sueño sexual? La ciencia reveló algunas claves para entenderlo
Tendencias
VIRAL: Descalzo y en plena inundación, así un repartidor completó su ruta para entregar un paquete
EEUU
La propuesta sobre la venta de petróleo venezolano para enfrentar la devaluación
Venezuela