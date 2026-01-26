Hizo algo siniestro a su padre y le avisó a su mamá por teléfono: el caso que estremece a EEUU

La ciudad de Mobile, en Alabama (EEUU), quedó sacudida por un crimen que las autoridades describen como uno de los más estremecedores registrados recientemente en la zona, cuando un joven de 19 años, identificado como Samuel Prince, fue arrestado y acusado de asesinar a su padre, Mark Prince (67), en el patio delantero de la vivienda familiar.

De acuerdo con la información obtenida por WALA, afiliada de Fox con sede en Mobile, el ataque ocurrió la tarde del pasado miércoles en una residencia ubicada en Victor Road, donde agentes del Departamento de Policía de Mobile respondieron a una llamada de emergencia alrededor de las 2:00 p. m.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a la víctima tendida en el jardín delantero y declararon su muerte en la escena.

Aunque el motivo del crimen no ha sido revelado, los investigadores señalaron que existen indicios de premeditación.

Como parte del proceso, los agentes inspeccionaron una camioneta roja estacionada frente a la vivienda, buscando posibles evidencias que ayuden a esclarecer el caso.

¿QUIÉN REPORTÓ EL ASESINATO?

De acuerdo con informes policiales, Samuel Prince habría apuñalado varias veces a su padre antes de llamar a su madre para pedirle que regresara del trabajo.

Fue ella quien posteriormente alertó al 911. El joven no intentó huir y permaneció en la escena hasta que los agentes llegaron y procedieron a su arresto sin incidentes.

La fiscalía también confirmó que el ataque ocurrió en presencia de la abuela del acusado, un detalle que hizo más perturbador el caso.

El viernes, Prince compareció ante un juez, quien fijó una fianza de 750.000 dólares, con un depósito en efectivo del 25 %.

En caso de ser liberado, deberá someterse a monitoreo electrónico mientras avanza el proceso judicial. Su próxima audiencia está programada para este miércoles, 28 de enero, fecha en la que se espera que se presenten nuevos detalles sobre un crimen que ha dejado a toda una comunidad en estado de shock.