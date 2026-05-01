HISTORIA VIRAL: Filtran video del momento en que elefantes aplastan al multimillonario que cazaba animales en África

Un video que muestra el momento en que una manada de elefantes aplasta al multimillonario estadounidense Ernie Dosio, durante un safari en Gabón se volvió viral durante las últimas horas y desató un intenso debate sobre la cacería de especies protegidas.

La grabación, difundida masivamente en redes sociales, habría sido tomada por uno de los acompañantes del empresario de California, de 75 años, mientras participaba en una expedición en el Parque Nacional Lope-Okanda.

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En las imágenes, se observa a varias personas huyendo desesperadas mientras un elefante embiste a Dodio, quien cae al suelo antes de ser aplastado.

Aunque la autenticidad del video ha sido cuestionada por algunos usuarios, su impacto ha sido inmediato.

Según las primeras versiones, el ataque ocurrió cuando el grupo de cazadores buscaba abatir un antílope en una zona de densa vegetación.

En concreto, Dosio formaba parte de una expedición, valuada en unos 40.000 dólares, que buscaba capturar a un duiker de lomo amarillo.

Fue en ese momento cuando una manada de elefantes, presuntamente compuesta por cinco hembras, emergió de la maleza y reaccionó de forma violenta.

¿POR QUÉ REACCIONARON ASÍ LOS ELEFANTES?

Autoridades locales señalaron que los animales habrían actuado para proteger a una cría, lo que explicaría la agresividad del encuentro.

Testigos indicaron que el ataque fue tan repentino que el grupo no tuvo tiempo de reaccionar. Dosio murió en el lugar debido a los múltiples traumatismos causados por el peso y la fuerza de los animales.

Dosio era propietario de un viñedo en California y tenía numerosos trofeos de caza en su hogar. Durante varios años de trayectoria, participó en distintas excepciones por África en las que cazó elefantes, leopardos, rinocerontes, búfalos y leones.