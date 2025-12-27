HÉROES NAVIDEÑOS: Tres policías salvaron a un niño que cayó a estanque congelado cuando cedió el hielo a sus pies

Tres policías de Nueva York se convirtieron en verdaderos héroes navideños al salvar a un niño de 8 años de edad que cayó a un estanque congelado en Log Island, luego de que el hielo cediera a sus pies mientras el infante jugaba en el lugar.

El accidente sucedió alrededor de la 1 pm del día de navidad en el complejo de apartamentos Heatherwood Lakeside Village en East Patchogue, condado Suffolk.

Un residente cercano vio al niño en el agua que le llegaba hasta el pecho luchando por salir, y llamó al 911. Al llegar Los agentes James Rizzo y Andrew Tirelli entraron en el estanque e intentaron lanzarle un salvavidas al menor, mientras que el sargento de la policía de carreteras Michael Santillo cruzó el hielo para llegar hasta él y sacarlo del agua. Al niño, no identificado, lo atendieron en el Hospital NYU Langone-Suffolk, de acuerdo a lo reseñado por El Diario NY.

HÉROES DE AZUL

Pero este no es el único rescate heroico hecho por los policías, ya que la semana pasada un agente logró rescatar a dos niñas que cayeron al lago Woolman tras romperse el hielo en Nueva Jersey, poniéndolas a salvo mientras lloraban y temblaban en las gélidas aguas.

La heroica hazaña la captaron en un video de cámara corporal. Un tercer menor, un varón, ya había salido del agua antes de que llegaran los servicios de emergencia.

El mes pasado tres policías héroes rescataron a una adolescente en el gélido río Harlem en el Alto Manhattan (NYC).

A fines de 2024 una mujer rescató a un hombre caído a aguas heladas en Long Island (NY). En septiembre de ese año otro valiente neoyorquino actuó rápidamente, salvando la vida de un hombre autista que había caído al agua desde un muelle de Brooklyn (NYC) en Jamaica Bay.

En marzo una mujer mayor fue rescatada viva por NYPD de las gélidas aguas en el Riverside Park del Upper West Side.