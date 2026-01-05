Hematomas debajo del ojo y una venda en la frente, abogado de Cilia Flores denunció «lesiones importantes»

Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, se presentó este lunes, 5 de enero, en la audiencia realizada en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York (EEUU), con visibles lesiones en el rostro, según reportó The New York Times y replicaron diversos medios internacionales.

De acuerdo con estas versiones, Flores presentaba hematomas debajo del ojo y llevaba una venda en la frente, signos que llamaron la atención de los presentes en la sala.

Su estado físico contrastó con la brevedad de la diligencia judicial, que marcó el inicio formal del proceso penal que enfrenta junto a Maduro.

Durante la audiencia, testigos señalaron que Flores pareció necesitar apoyo para mantenerse en pie y se sostuvo de un alguacil federal mientras se dirigía al estrado.

Su abogado, Mark Donnelly, había advertido previamente que flores sufrió “lesiones importantes” durante lo que calificó como un “secuestro” ejecutado por fuerzas estadounidenses en Caracas.

Según Donnelly, Flores podría tener fracturas y un hematoma severo en las costillas, por lo que solicitó que sea sometida a una evaluación médica completa.

ACUSACIÓN PENAL CONTRA MADURO Y FLORES

La comparecencia de la pareja se produjo dos días después de su captura y traslado a Estados Unidos, en un operativo militar sin precedentes en Caracas.

De momento y tras ambos declararse inocentes en la audiencia, permanecerán recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad. Esto, mientras avanzan los procedimientos judiciales.

Los cargos incluyen conspiración narcoterrorista, conspiración para la importación y exportación de cocaína y narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Flores estuvo presente en la misma audiencia de Maduro y se declaró «inocente». “Soy inocente, completamente inocente”, dijo ante el juez.

Sobre el defensor de Flores, Donnelly, se sabe que es un hablante competente de español, según su bufete de abogados.

«Nuestro cliente se encuentra de buen ánimo. Esperamos con interés revisar y refutar las pruebas que tiene el gobierno», declararon los abogados de Flores por medio de un comunicado.

«Si bien nos encantaría presentar nuestra versión ahora, esperaremos para hacerlo en el tribunal en el momento oportuno. La primera dama es consciente de que queda un largo camino por recorrer y está preparada», se agregó en el mismo comunicado.

En tanto, el juez Alvin Hellerstein fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo. Mientras, como se señaló, ambos permanecerán encarcelados en Nueva York.