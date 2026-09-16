Heeney Capital acordó operar la mina Choco y comercializar oro venezolano: estas son las ganancias estimadas

La firma de inversión Heeney Capital firmó este miércoles, 16 de septiembre, un acuerdo con Venezuela para operar la mina Choco y exportar el oro producido en el yacimiento, en un proyecto que contempla una inversión inicial de hasta 1.000 millones de dólares.

El convenio, suscrito en Houston (EEUU), tendrá una vigencia de 30 años y permitirá a la compañía estadounidense trabajar junto con Mercuria, comerciante internacional de materias primas.

Ambas firmas tendrán derechos para comercializar y exportar el oro extraído de la mina, según confirmó un portavoz de Heeney Capital durante una conferencia de prensa citada por la agencia de noticias Reuters.

El acuerdo contempla además una posible ampliación de su vigencia, aunque las compañías no ofrecieron detalles sobre las condiciones de esa extensión ni sobre el calendario previsto para el desembolso de los recursos.

the company said in a press conference.

Heeney is partnering with commodities trader Mercuria for the 30-year deal, which also gives the companies rights to export gold from the mine, a spokesperson for Heeney said. — Reuters Venezuela (@ReutersVzla) September 16, 2026

2.200 EN VALOR DE EXPORTACIÓN

El anuncio se produce después de que Mercuria y Heeney Capital informaran en mayo sobre acuerdos de comercialización vinculados con proyectos de oro y otros minerales en Venezuela, convenios que, según la información divulgada, podrían generar cerca de 2.200 millones de dólares anuales en valor de exportaciones minerales.

La iniciativa también contempla oportunidades en los sectores de aluminio, níquel y productos ferrosos, cuando el gobierno venezolano busca atraer capital privado y operadores internacionales para reactivar industrias y proyectos extractivos.

Mercuria figura además entre las empresas interesadas en participar en una eventual operación de Venalum, la principal planta de aluminio de Venezuela.

Según reportes recientes, las conversaciones podrían incluir la gestión de la instalación y el acceso al aluminio producido, aunque no se ha confirmado un acuerdo definitivo.

El convenio para operar la mina Choco —ubicada en el municipio El Callao del estado Bolívar— amplía así el alcance de la relación entre Venezuela y empresas extranjeras interesadas en sus recursos naturales, particularmente en el oro, uno de los principales productos mineros del país.