«Hay extremidades en la pista»: Revelaron impactante audio del avión que atropelló a una persona en aeropuerto de Denver

Un audio impactante reveló los momentos de desconcierto que vivieron los pilotos del vuelo 4345 de Frontier cuando el avión atropelló a un peatón en la pista de aterrizaje en Denver, Colorado, succionando a la persona en uno de los motores y provocando que su humanidad quedara desmembrada.

El impacto dejó extremidades esparcidas por el asfalto mientras la aeronave intentaba completar su maniobra de despegue. El personal del aeropuerto confirmó rápidamente el hallazgo de restos humanos tras el violento suceso.

«Torre, Frontier 4345, nos detenemos en la pista. Eh, acabamos de atropellar a alguien… Tenemos un incendio en el motor», reportó el piloto mediante el sistema de control de tráfico aéreo. Los controladores respondieron con horror ante la magnitud de la escena descrita por los operarios.

«Tengo extremidades en la pista. Creo que la aeronave impactó a una persona», añadió el personal.

Frontier hit a person walking on the runway on takeoff at Denver tonight. Frontier rejected the takeoff with and engine fire and evacuated everyone on the runway. Absolutely a nightmare scenario. pic.twitter.com/MtSYgrKYL0 — Combat Learjet (@Combat_learjet) May 9, 2026

DETALLES DEL CHOQUE DEL AVIÓN DE FRONTIER

El Aeropuerto Internacional de Denver confirmó que una persona no identificada saltó la valla perimetral y cruzó la pista a las 23:19. El avión en movimiento, de la aerolínea Frontier, la atropelló fatalmente mientras se desplazaba a una velocidad de 139 mph, según los registros de FlightAware. El impacto absorbió al sujeto hacia uno de los motores del Airbus A321neo.

La succión del cuerpo provocó un incendio inmediato en el motor, desatando el pánico entre los 224 pasajeros y siete tripulantes a bordo. Los testigos relataron escenas de terror absoluto dentro de la cabina mientras el fuego se hacía visible desde las ventanillas.

«Cuando el motor explotó, pensé: ‘Oh, mier**, todos vamos a morir'», relató John Anthens, de 56 años, al medio The Post. El pasajero recordó que la mayoría de las personas no comprendían la situación inicial. «Hubo una gran explosión y, obviamente, cuando oyes una gran explosión, la gente empieza a gritar», explicó el hombre.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, describió oficialmente al fallecido como un «intruso» a través de un mensaje en la red social X. «Anoche tarde, un intruso irrumpió en el control de seguridad, escaló deliberadamente una valla perimetral y salió corriendo a una pista», detalló Duffy.

Una inspección posterior determinó que la valla no presentaba daños previos.

El aeropuerto informó que el accidente dejó a doce personas con lesiones leves, de las cuales cinco requirieron traslado a hospitales locales.