Conmoción por el brutal asesinato de una joven en Carolina del Norte: la autopsia reveló algo terrible

En la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte (EEUU) ocurrió un brutal asesinato que tiene conmocionada a la comunidad local.

Isabella Alexandria Stroupe, de 19 años, estaba muerta, semidesnuda y atada a una cama en el interior de un departamento, según la policía.

Sin embargo, el crimen tuvo un giro inesperado y escalofriante cuando los investigadores detuvieron a Thomaz Kenon Hamilton, de 24 años.

El sujeto se identificó como el novio de la víctima y fue quien llamó al 911 esa madrugada para avisar que Isabella no respiraba, reseñó el portal Todo Noticias.

LO QUE REVELÓ LA AUTOPSIA

Según la Oficina del Médico Forense del Condado de Mecklenburg, la muerte de Stroupe se catalogó como homicidio. La autopsia determinó que apuñalaron a la joven, quien presentaba múltiples huesos rotos.

Es más, el expediente judicial, citado por medios locales, indica que torturaron a Isabella durante meses. Además, era víctima de abuso sexual.

Por otro lado, los peritos encontraron en la escena del crimen un cuchillo ensangrentado, un bate de béisbol, una espada y otros elementos que podrían estar vinculados al ataque.

Hamilton, por su parte, declaró ante los investigadores que ambos estaban teniendo relaciones sexuales cuando, según él, la joven sufrió un ataque cardíaco. Sin embargo, las pruebas recolectadas y el resultado de la autopsia desmintieron esa versión.

La policía de Charlotte-Mecklenburg arrestó a Hamilton el martes 5 de mayo y quedó imputado por asesinato en primer grado y violación.

EL DOLOR DE LA FAMILIA

Luego del asesinato, la familia de Isabella lanzó una campaña en GoFundMe para costear los gastos del funeral. En el mensaje, la describieron como una joven apasionada por la lectura y la escritura de fanfiction.

“Su creatividad trajo mucha alegría a nuestra familia. Recordar su pasión por los libros y la felicidad que le daba a quienes la rodeaban hace que esta pérdida sea aún más dura”, escribieron.

“Veo tantos programas de televisión con jóvenes que fueron abusadas y asesinadas y siempre pensé ‘ojalá nunca les pase eso a mis hijas’ y una se despierta con esta pesadilla”, dijo su madre, Emilie Stroupe, al canal local WOWT.

El novio de la joven era también amigo de los hermanos de Stroupe. “Confiabamos en él, es increíble que pudiera hacer algo así”, dijo su hermana, Marleigh.