Hawái se tiñe de rojo en Navidad: volcán Kilauea lanza fuentes de lava más altas que la Torre Eiffel

Por Luis Alfredo Ledezma
El volcán Kilauea formó fuentes de lava que se elevaron a 122 metros (400 pies) de altura / Archivo

El volcán Kilauea, uno de los más activos del planeta, volvió a ofrecer un espectáculo natural impresionante durante la víspera de Navidad, cuando una nueva fase eruptiva lanzó fuentes de lava que superaron los 122 metros (400 pies) de altura, visibles desde varios puntos de la Isla Grande de Hawái.  

Según el reporte, el volcán Kilauea, en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, tuvo su episodio explosivo número 39 este martes, 23 de diciembre, coincidiendo con el primer aniversario de su erupción actual.  

Se precisó que la erupción en curso batió múltiples récords de «bases de lava más altas», «mayor volumen de lava erupcionada» y «mayor tasa de efusión de lava», según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). 

En concreto, la actividad comenzó la noche del 23 de diciembre y se extendió por casi seis horas, finalizando en la madrugada de este  24.  

De acuerdo con el USGS, el ventiladero sur alcanzó su punto máximo alrededor de las 9:30 de la noche, mientras que el ventiladero norte también registró chorros de lava de hasta 900 pies.  

De hecho, en nuevas imágenes espectaculares, la lava expulsada alcanza una altura de hasta 1.400 pies, más alta que la Torre Eiffel, ubicada en la ciudad de París, en Francia.  

«Esto es, por lejos, lo más asombroso que he visto en mi vida en términos de vulcanismo hawaiano», dijo Ken Hon, científico a cargo del Observatorio de Volcanes de Hawái del USGS, a Hawaii News Now.  

¿LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN PRESENTA PELIGRO?  

A pesar de la espectacularidad del fenómeno, las autoridades confirmaron que la erupción se mantuvo contenida dentro del cráter, sin representar una amenaza inmediata para comunidades cercanas.  

No obstante, el parque nacional advirtió sobre posibles emisiones de gases volcánicos y pidió a los visitantes mantenerse en áreas seguras y respetar las restricciones temporales.  

Sobre todo, cuando se informó que la erupción en curso ha atraído a turistas con 157.000 personas visitándola en noviembre de este año. Se trata de un aumento del 43 % en comparación con el año pasado, según informó el mismo medio. 

