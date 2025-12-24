El impactante video del ataque de un pitbull a un niño en plena calle de Nueva York

La ciudad de Nueva York (EEUU) vivió momentos de tensión cuando un perro de raza pitbull se abalanzó sobre un niño de aproximadamente un año y lo mordió con fuerza en plena vía pública, cerca de Union Square.

De acuerdo con medios locales, el ataque del pitbull ocurrió en medio de una zona concurrida, lo que permitió que varios testigos grabaran la escena y alertaran a las autoridades.

En las imágenes se observa al perro aferrado a la pierna del menor, mientras su madre grita desesperadamente pidiendo ayuda.

Los transeúntes reaccionaron de inmediato. Algunos intentaron separar al animal lanzándole agua, mientras otros recurrieron a la fuerza física para liberar al niño.

Uno de los hombres incluso sujetó al perro por el cuello y otro lo inmovilizó desde atrás, logrando finalmente que soltara al pequeño.

Según testigos, el ataque fue tan violento que el niño quedó con laceraciones profundas en la pierna, lo que obligó a su traslado urgente al hospital Bellevue, donde los médicos confirmaron que se encuentra estable.

New York City: Pit bull owner can’t control his dog and it attacks young boy. I thought these pets were family friendly?? 😨 pic.twitter.com/L2AOEING39 — AlphaFox (@alphafox) December 23, 2025

CONTROVERSIA EN LAS REDES

Como era de esperarse, el video del ataque se viralizó rápidamente en redes sociales, generando un intenso debate sobre la responsabilidad de los dueños de mascotas y la presencia de perros potencialmente peligrosos en espacios públicos.

Muchos usuarios cuestionaron por qué el propietario llevaba un pitbull en un área tan concurrida y sin el control adecuado.

Otros señalaron que la reacción de los testigos evitó una tragedia mayor, destacando la valentía de quienes intervinieron para salvar al niño.

¿QUÉ PASÓ CON EL PITBULL?

De acuerdo con el medio NDTV World, el perro ha sido identificado como un pitbull de dos años llamado Disco Bubba, cuyo dueño simplemente se marchó tras el incidente y esperó en una parada de autobús.

Asimismo, se precisó que la policía informó que el dueño no enfrenta cargos penales. Sin embargo, el tío del bebé afirmó que la familia intentará otras maneras de sacrificar al perro.