EEUU

Hallan «polvo sospechoso» en muñecas ‘Barbie’ de una tienda de descuentos, la policía disparó las alarmas

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
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La alerta se activó cuando una compradora detectó una sustancia sospechosa adherida con cinta en el interior del embalaje / Archivo

El Departamento de Policía de Independence (IPD, por sus siglas en inglés) reveló que, hasta cinco empaques de muñecas Barbie, contenían fentanilo oculto en una tienda de descuentos de Missouri. Se trata de un caso que conmociona a EEUU en medio de la lucha por el consumo opioides.

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De acuerdo con las autoridades, el caso salió a la luz cuando Jade Adams, residente local, compró una muñeca Barbie y notó un paquete adherido con cinta dentro del embalaje.  

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Tras abrirlo, encontró un polvo sospechoso y alertó al personal de la tienda, que a su vez notificó al IPD.  

Las pruebas posteriores confirmaron que se trataba de fentanilo, un opioide sintético extremadamente potente cuya presencia en productos infantiles representa un riesgo grave incluso sin contacto directo. 

Las autoridades informaron, finalmente, que al menos cinco empaques contenían la sustancia, aunque las muñecas no mostraban daños ni exposición directa.  

Asimismo, tanto el IPD como la administración de Cargo Largo aseguraron que los productos contaminados fueron retirados de inmediato y no existen indicios de que otras tiendas de la cadena hayan sido afectadas.  

Sin embargo, un sospechoso se encuentra bajo custodia —su identidad no ha sido revelada— mientras avanza la investigación para determinar el origen del fentanilo y si existía intención de distribución. 

Un empleado de una prisión federal en California (EEUU) falleció recientemente, y los investigadores están examinando si estuvo expuesto a fentanilo poco antes de su muerte.  
El Departamento de Policía de Independence recomendó revisar cuidadosamente los empaques de muñecas Barbie / Archivo

FENTANILO EN ESTADOS UNIDOS  

Este incidente ocurre en un contexto nacional marcado por el aumento de casos relacionados con opioides, un fenómeno monitoreado de cerca por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.  

La aparición de sustancias ilícitas en artículos dirigidos a menores, aunque poco frecuente, como era de esperarse, ha generado preocupación entre autoridades sanitarias y de seguridad, que advierten sobre nuevas modalidades de ocultamiento utilizadas por redes criminales. 

Vale destacar, que el CDC estima que en 2024 se registraron 70.000 muertes relacionadas con sobredosis de opioides en Estados Unidos, con una proporción significativa atribuida al consumo de fentanilo.  

Además, el Departamento de Policía de Arizona informó en 2023 el hallazgo de más de 5.000 pastillas de fentanilo dentro de un juguete, lo que llevó al despliegue de medidas preventivas y a campañas de información pública. 

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