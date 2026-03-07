EEUU

Los daños irreversibles que causó una fiscal a su esposo por mezclar comida con fentanilo

Sara Baker mezcló fentanilo en la comida de su esposo en diversas ocasiones / Cortesía: Wbrc News

Una abogada y exfiscal de Alabama (EEUU), identificada como Sara Baker, de 75 años, enfrenta un grave proceso judicial tras ser acusada formalmente de intentar asesinar a su esposo en múltiples ocasiones mediante la supuesta mezcla de fentanilo en su comida y bebidas.  

De acuerdo con People y otros medios, un gran jurado presentó 11 cargos en contra de la fiscal del condado de Cullman, entre ellos conspiración para cometer asesinato, tres de intento de asesinato, violencia doméstica, maltrato a personas mayores, distribución ilegal de sustancias controladas y cuatro de incitación a cometer delitos relacionados con drogas.  

Los documentos judiciales señalan que los intentos de envenenamiento habrían ocurrido el 4, 12 y 20 de septiembre de 2025, fechas en las que Baker presuntamente intentó “causar intencionalmente la muerte” de su esposo, James Doyle Baker.  

Lo hizo añadiendo fentanilo a su comida o bebida y, aunque James sobrevivió, sufrió una «discapacidad física» (sin más detalles de la condición del hombre), lo que llevó a que la acusada también enfrentara cargos de maltrato doméstico y abuso de ancianos.  

Además de los tres intentos de asesinato, la acusación incluye cuatro cargos de solicitación, que señalan que Baker habría suministrado o facilitado fentanilo no solo en las fechas mencionadas, sino también el 25 de noviembre, día en que fue arrestada.  

Ese mismo día, se le imputaron los 11 cargos que esta semana el gran jurado ratificó.  

Tras su detención, Baker pagó una fianza de $400.000 dólares y permanece en libertad condicional mientras espera su juicio.  

Baker había estado cuidando a su esposo, después de que este sufriera un derrame cerebral. La pareja lleva casada unos 30 años, según informó Law & Crime. 

Un gran jurado acusó a Sara Baker de 11 cargos, incluidos intento de asesinato, conspiración para cometer asesinato y abuso de ancianos. / Archivo

LARGA TRAYECTORIA COMO ABOGADA  

La acusada cuenta con una larga trayectoria en el sistema judicial de Alabama, donde trabajó como abogada y fiscal del condado.

Como era de esperarse, su experiencia profesional y conocimiento del sistema legal han generado aún más atención pública sobre el caso. El mismo ha sido descrito por las autoridades como uno de los más inusuales y perturbadores relacionados con violencia doméstica y abuso de sustancias controladas.  

De hecho, el Colegio de Abogados del Estado de Alabama anunció el 4 de diciembre que Baker fue suspendida provisionalmente del ejercicio de la abogacía. Se trató de una decisión a la que ella misma dio su consentimiento.  

Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades continúan reconstruyendo la cronología de los hechos y evaluando la magnitud del daño causado a su esposo.  

