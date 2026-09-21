«Me gritaba duro que le dolía»: El impactante relato de la madre del venezolano que recibió un disparo de ICE, vio todo por videollamada

Flor Pérez, madre de Wilber Rafael Garcés Pérez el venezolano de 28 años indocumentado baleado por el ICE en Texas, contó que su hijo le hizo una videollamada mientras ocurría todo, por lo que pudo ver el dramático momento.

«Él me llamó a la 1:40 hora de Venezuela y me gritaba, mamá me está persiguiendo inmigración, me dio un tiro mamá», contó la afligida mujer en conversación con el reportero Carlos Moreno.

«Le chocaron su carro y lo alaban por un brazo y en el momento me colgó rápido para llamar a su esposa, yo llamé a los demás y su esposa salió a verlo. Yo lo llamé otra vez y ahí ya le quitaron su celular porque él iba a llamar al 911 para que lo ayudaran», agregó.

Según contó su madre, él trabaja de delivery y venía de buscar un pedido. «Hasta ahorita la esposa ha estado buscando de hospital en hospital porque no le querían dar la información sobre su paradero».

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«Supuestamente a ella le dijeron que estaba estable, pero no la dejaron verlo», añadió la mujer al reportero Carlos Moreno.

La mujer destaca que no ha podido sacar de su cabeza los gritos de su hijo. «Me gritaba duro que le dolía, que le habían dado un tiro en la espalda. Mi hijo es un muchacho estudioso, él estudió aquí en Venezuela finanzas bancarias».

«Nosotros lo que queremos saber es dónde está y si se puede hablar con él para ver que esté bien», concluyó.