EN VIDEO: Delcy Rodríguez se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo en Nueva York

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este lunes con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.

El encuentro se realizó en el marco de una serie de reuniones que sostiene Rodríguez por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Como parte de la delegación venezolana también estuvieron presentes el vicepresidente sectorial de economía, Calixto Ortega; la ministra para Hidrocarburos, Paula Henao; el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, y otras autoridades.

Asimismo, otros representantes del Banco Interamericano de Desarrollo estuvieron en la reunión.

🚨#ÚltimaHora | La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, lideró este lunes 21 de septiembre una reunión con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, como parte de su visita a Nueva York, EEUU para asistir a la 81.° período de sesiones de la Asamblea General… pic.twitter.com/Aq8zGGwblA — Globovisión (@globovision) September 21, 2026

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, arribó este lunes en horas de la madrugada a Nueva York como parte de lo que será su discurso en la Asamblea General de la ONU.

Rodríguez llegó a los Estados Unidos con otra fecha destacada en su agenda, ya que el martes tiene previsto reunirse con el presidente Donald Trump.

Se trata de una visita histórica, ya que un jefe de Estado venezolano no pisaba Nueva York desde 2018 cuando lo hizo Nicolás Maduro, quien ahora estará a unos pocos kilómetros de la sede de la ONU, detenido, mientras Rodríguez ofrecerá su discurso.

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«Llegamos a Nueva York con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones», expresó la mandataria en sus redes sociales tras aterrizar.

«En la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas, Venezuela estará presente para llevar su voz y defender sus principios, con una agenda de trabajo basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento», dijo.