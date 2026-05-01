Gobierno de Trump pausa temporalmente las decisiones sobre casos de inmigración: ¿a quiénes afecta?

El gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó una pausa temporal en las decisiones de inmigración mientras el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) aplica nuevas verificaciones de seguridad, una medida que podría retrasar miles de trámites clave para migrantes en el país norteamericano.

La administración explicó, que la suspensión, busca revisar que todas las solicitudes cumplan con las directrices de seguridad recientemente implementadas.

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Asimismo, según CNN, funcionarios del gobierno señalaron que el objetivo es endurecer el sistema migratorio y reforzar los controles contra el fraude.

En una declaración al mismo medio de comunicación, el portavoz de USCIS, Zach Kahler, dijo que la agencia «ha implementado nuevas verificaciones de seguridad para fortalecer la evaluación y el filtrado de los solicitantes mediante un acceso ampliado a bases de datos federales de antecedentes penales».

«El procesamiento continúa mientras aplicamos estos requisitos reforzados de verificación de antecedentes. Cualquier demora en la emisión de decisiones debería ser breve y resolverse en breve. USCIS siempre priorizará la seguridad del pueblo estadounidense», añadió.

PRINCIPALES AFECTADOS

Lo cierto, es que La pausa sorprendió a profesionales de inmigración que manejan miles de casos de residencia, permisos de trabajo y renovaciones de programas como DACA y TPS.

De acuerdo con la información que maneja el mismo medio, las decisiones se reanudarán una vez que USCIS complete las verificaciones de seguridad pendientes, aunque no se ha precisado cuánto tiempo tomará el proceso ni el número de casos afectados.

Esta acción se suma a una serie de medidas migratorias más restrictivas implementadas por el gobierno de Trump entre 2025 y 2026, que incluyen la suspensión de trámites para ciudadanos de 75 países, eliminación de protecciones y la ampliación de vetos y controles.