Gobierno de Trump «no descarta» hacer redadas contra migrantes en el Mundial de Fútbol de 2026

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, no descarta que se produzcan redadas ni detenciones de inmigrantes durante el Mundial de fútbol de la FIFA que el país acogerá en 2026, según informó este miércoles, 3 de diciembre, el jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la cita deportiva, Andrew Giuliani.

«Debo insistir en que el presidente Trump no descarta nada que haga más seguro a este país», aseguró Giuliani durante una rueda de prensa celebrada en Washington. Esto a pocos días del sorteo de los grupos del Mundial, que se realizará este viernes en la capital estadounidense.

«Lo que no toleraremos serán alborotadores que amenacen la seguridad», subrayó el exgolfista. Afirmó que el evento deportivo demostrará que «seguridad y hospitalidad pueden ir de la mano».

La celebración del Mundial tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio del año próximo y lo acogerán también Canadá y México. Pero, pese a clima de optimismo y celebración, el torneo llega en un momento marcado por la dureza de la política migratoria de la Administración Trump.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que no se les otorguen visados a gente que pretenda visitar EEUU para asistir al Mundial, Giuliani subrayó que para el Ejecutivo estadounidense «cada decisión sobre un visado es una decisión sobre seguridad nacional».

Por otra parte, el máximo representante de la Casa Blanca para la celebración del Mundial de fútbol recordó que el propio Trump y la FIFA anunciaron recientemente que cualquiera con una entrada para ver un partido tiene garantizada una cita con las autoridades migratorias para tratar de obtener un visado.

TIEMPO DE ESPERA DE VISADO

El hijo del exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, también quiso destacar que se han reducido los tiempos de espera para la obtención de visados en las secciones consulares de países participantes como Argentina, Ecuador o Brasil. Precisó que por debajo de dos meses. También resaltó que los países europeos o Japón cuentan con exención de visas.

Con respecto a dos países participantes en el Mundial, que están en la lista de 19 naciones cuyos ciudadanos tienen prohibido su ingreso a EEUU por orden del Gobierno Trump, Haití e Irán, Giuliani destacó que «parte» de las delegaciones de ambos equipos han logrado exenciones. En concreto, para que se les autorice la entrada a suelo estadounidense.

En el caso de los aficionados haitianos e iraníes que quieran asistir como espectadores, Giuliani remitió la cuestión al Departamento de Estado. De este depende la concesión de visados

PAÍSES VETADOS POR EEUU

La información sobre las redadas se difundió a pocas horas de que Estados Unidos anunciara oficialmente la suspensión de todas las solicitudes de inmigración provenientes de 19 países. Los mismos son considerados de “alto riesgo”.

Según un memorando de política de este martes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), los países incluidos en la lista son: Haití, Cuba, Venezuela, Afganistán, Irán, Somalia, Sudán, Yemen, Birmania, Burundi, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Laos, Libia, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.

La medida surge de una proclamación presidencial emitida en junio, la cual estableció limitaciones de ingreso —parciales o absolutas— para ciudadanos de estos países.

Diversas organizaciones y especialistas han señalado que esta medida equivale, en la práctica, a una prohibición de viaje casi total.