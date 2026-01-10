EEUU

Gobierno de Trump emitió alerta de seguridad para que sus ciudadanos abandonen Venezuela «de inmediato»

Valentín Romero
Por Valentín Romero
2 Min de Lectura
Foto: Archivo

El gobierno de los EEUU emitió este sábado una alerta de seguridad para que sus ciudadanos abandonen Venezuela «de inmediato», debido a la presencia de «milicias armadas» en las calles.

Así lo manifestaron a través de un breve comunicado publicado en la cuenta oficial de asuntos consulares del Departamento de Estado norteamericano.

«La situación de seguridad en Venezuela sigue siendo inestable. Dado que se han reanudado los vuelos internacionales, los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben abandonar el país de inmediato», reza el inicio de la misiva.

Asimismo, advirtieron que «antes de partir, tomen precauciones y estén atentos a su entorno», pues alegan que «grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, están bloqueando carreteras y registrando vehículos en busca de evidencia de ciudadanía estadounidense o apoyo a Estados Unidos».

«Manténgase alerta y tome precauciones al viajar por carretera. Consulte las comunicaciones y los sitios web de las aerolíneas para obtener información actualizada», agregaron en su publicación.

VENEZUELA MANTIENE EL NIVEL MÁS ALTO DE ALERTA DE VIAJE

En este sentido, recordaron que «Venezuela tiene el nivel más alto de alerta de viaje (Nivel 4: No viajar) debido a los graves riesgos para los estadounidenses».

De acuerdo a la comunicación estos riesgos incluyen «detención injusta, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y una infraestructura sanitaria deficiente».

Por último, recomendaron a su ciudadanía a monitorear constantemente «el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes» (STEP, por sus siglas en inglés), «para recibir actualizaciones de seguridad».

