El mensaje de Trump que causa incertidumbre mundial: habló de armas nucleares y ataque «a gran escala»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a estremecer al mundo este lunes, 18 de mayo, al advertir sobre un posible ataque «a gran escala» contra Irán y condicionó su suspensión, nuevamente, a un acuerdo que incluya la prohibición total de armas nucleares.

En este sentido, a través de sus redes sociales, Trump anunció que decidió cancelar un ataque militar contra Irán previsto para este martes, 19 de mayo, luego de recibir pedidos directos de los líderes de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Según explicó, estos aliados le aseguraron que las negociaciones con Teherán avanzan hacia un acuerdo de paz «muy aceptable» para Washington y la región.

«He sido solicitado por el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani; el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud; y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, para posponer nuestro ataque militar planeado contra la República Islámica de Irán, el cual estaba programado para mañana, ya que actualmente se están llevando a cabo negociaciones serias y que, en su opinión, como grandes líderes y aliados, se logrará un acuerdo que será muy aceptable para los Estados Unidos, así como para todos los países de Oriente Medio y más allá», señaló el mandatario estadounidense.

«Este acuerdo incluirá, de manera importante, ¡Que Irán no tenga armas nucleares!», sostuvo Trump.

Sin embargo, dejó claro que la pausa no implica una renuncia. De hecho, en el mismo mensaje señaló que instruyó al Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, y al general Daniel Caine a mantener listas a las Fuerzas Armadas para ejecutar un ataque «a gran escala» si no se alcanza un acuerdo satisfactorio.

«Les he indicado que estén preparados para proceder con un asalto total y a gran escala contra Irán en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable», enfatizó el republicano.

ACUERDO ESTANCADO

La exigencia llega en un momento en que las negociaciones entre Washington y Teherán llevan semanas estancadas, mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con desatar consecuencias económicas severas.

Irán, por su parte, presentó una nueva contrapropuesta a través de mediadores paquistaníes, aunque ha rechazado reiteradamente las condiciones impuestas por la Casa Blanca.

En declaraciones al New York Post, Trump endureció más su postura al asegurar que no está dispuesto a hacer concesiones tras recibir la última respuesta iraní.

Advirtió que Teherán «sabe lo que va a suceder pronto», en una referencia velada a la reanudación de ataques. También evitó confirmar si aceptaría un veto de 20 años al enriquecimiento de uranio, insistiendo en que «no está abierto a nada en este momento».

El domingo, el presidente ya había amenazado con retomar la ofensiva militar, pausada desde abril por un alto el fuego, al afirmar que a Irán «se le acaba el tiempo».