Giro inesperado: Google reveló imágenes del ‘secuestrador’ de la madre la periodista de NBC, ya son 12 días de agonía

La investigación por la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora y periodista de NBC Savannah Guthrie, dio un giro inesperado en las últimas horas gracias a la intervención técnica de Google.

Según reveló a CNN una fuente cercana al caso, ingenieros de la compañía fueron los que lograron recuperar imágenes que las autoridades habían considerado «irrecuperables», mostrando a una persona enmascarada y armada frente a la residencia de la mujer el día en que desapareció.

El hallazgo contradice la versión inicial del sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, quien había asegurado que no existía ningún registro de video disponible.

La recuperación del material fue descrita como un proceso altamente complejo. Nest, la marca de cámaras de seguridad propiedad de Google instalada en la vivienda, conserva de manera gratuita alrededor de tres horas de historial de video basado en eventos, incluso sin una suscripción activa.

Aunque esos datos suelen eliminarse automáticamente, expertos forenses explicaron que los archivos marcados para borrado pueden permanecer en servidores hasta que sean sobrescritos, lo que permite la posibilidad de rescatar fragmentos residuales.

En este caso, los ingenieros de Google lograron localizar y reconstruir parte de ese contenido.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó en redes sociales que la agencia difundió las imágenes pocas horas después de recibirlas, destacando la colaboración con “socios del sector privado” para acceder a datos residuales almacenados en sistemas de backend.

También se detalló que la semana pasada, los investigadores habían enviado una orden de registro a Google para obtener cualquier información disponible de las cámaras Nest de la residencia, un procedimiento habitual en investigaciones criminales que involucran dispositivos conectados a la nube.

New images in the search for Nancy Guthrie:



Over the last eight days, the FBI and Pima County Sheriff’s Department have been working closely with our private sector partners to continue to recover any images or video footage from Nancy Guthrie’s home that may have been lost,… pic.twitter.com/z5WLgPtZpT — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 10, 2026

¿CÓMO FUE POSIBLE LA RECUPERACIÓN?

Expertos en ciberseguridad consultados por el medio de comunicación explicaron que los sistemas basados en la nube, como los de Nest, procesan los videos a través de múltiples capas de software, servidores y subaplicaciones.

Adam Malone, especialista en crisis cibernéticas y exagente del FBI, señaló que cada una de esas capas representa una oportunidad para que queden rastros de información.

Los datos pueden viajar por cientos de miles de servidores en todo el mundo, lo que incrementa la posibilidad de que fragmentos permanezcan almacenados temporalmente en algún punto del sistema.

Nick Barreiro, analista forense de audio y video, añadió que incluso cuando un archivo parece haber sido eliminado, el sistema simplemente marca el espacio como disponible para nuevos datos, sin borrar inmediatamente la información previa.

Additional recovered footage, from the same camera – at the same timeline the morning of Nancy Guthrie’s disappearance. This footage is just before the original video shared, with the individual approaching Nancy Guthrie’s front door. 1-800-CALL-FBI or https://t.co/h2BxNqSxkh pic.twitter.com/IgMHXWkL5X — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 10, 2026

BÚSQUEDA DE NANCY GUTHRIE SUMA 12 DÍAS

Mientras las autoridades continúan analizando el material recuperado, la familia Guthrie y la comunidad de Tucson mantienen la esperanza de encontrar a Nancy con vida.

La familia de Guthrie reportó la desaparición de la mujer de 84 años de su hogar en Tucson alrededor del mediodía del 1 de febrero, tras no presentarse a los servicios religiosos virtuales.

Fue vista por última vez la noche anterior, alrededor de las 9:45 de la noche, después de cenar en casa de su hija Annie Guthrie, Arizona, según la Oficina del Sheriff del Condado de Pima.

Nanos declaró que Guthrie no tiene problemas cognitivos, describiéndola como «muy aguda». Sin embargo, añadió que tiene movilidad limitada y necesita tomar medicamentos a diario o «podría ser mortal».

Tiene un marcapasos, un dispositivo que normalmente se implanta debajo de la piel para regular los latidos del corazón. El mismo se desconectó de la aplicación de monitoreo en su teléfono el 1 de febrero.

Como se sabe, la desaparición de Guthrie desencadenó una búsqueda desesperada, en la que participan agencias policiales estatales y federales.