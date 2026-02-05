Giro inesperado: 700 agentes federales de inmigración fueron retirados de las calles de Minnesota

El gobierno de Estados Unidos ordenó la retirada inmediata de 700 agentes federales de inmigración desplegados en Minnesota y en el área metropolitana de Mineápolis, una decisión que marca un giro significativo en la estrategia migratoria aplicada en la región.

El anuncio, realizado este miércoles, 4 de febrero, ocurre tras semanas de tensiones sociales, protestas masivas y cuestionamientos sobre el alcance de la Operación Metro Surge, que había llevado a miles de agentes a las calles del estado, según reportó BBC News.

La medida afecta a personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, sigla en inglés) y de la Patrulla Fronteriza. Como se recordará, estos habían sido movilizados para reforzar los controles migratorios en las Ciudades Gemelas, Mineápolis y Saint Paul.

De acuerdo con las autoridades federales, el repliegue responde a una “colaboración sin precedentes” con gobiernos locales y estatales. Ahora, estos entregan directamente a los agentes federales a las personas arrestadas sin estatus legal.

Lo que se explicó, es que este nuevo esquema reduce la necesidad de patrullajes y operativos visibles en zonas urbanas y rurales.

El anuncio del retiro fue realizado por Tom Homan, zar fronterizo designado por el gobierno estadounidense. Explicó que la decisión se tomó “debido a este aumento sin precedentes de la colaboración” y la creación de un entorno operativo “más seguro”.

Homan confirmó que los condados de Minnesota y las autoridades de las Ciudades Gemelas entregarán a los agentes federales a toda persona arrestada sin estatus legal. Sostuvo que eso permite “hacer cumplir la ley de manera más inteligente”, según declaraciones recogidas también por la agencia de noticias EFE.

MÁS DE 3.000 AGENTES EN MINNESOTA

La Operación Metro Surge, lanzada en diciembre de 2025, representó el mayor despliegue migratorio en la historia reciente de Minnesota, con más de 3.000 agentes federales enviados al estado, según datos citados por The New York Times.

El operativo estuvo marcado por episodios repudiados por un sector de la población y las propias autoridades locales. Esto, incluyendo la muerte de dos ciudadanos estadounidenses (Renee Good y Alex Pretti) durante enfrentamientos con agentes de ICE en enero de este año y la detención de menores de edad. Fueron estos hechos los que detonaron las protestas multitudinarias y exigencias de revisión de las políticas federales de seguridad.

A pesar del repliegue, alrededor de 2.000 agentes federales permanecerán activos en la región mientras continúa la reducción gradual de personal.

El objetivo, según adelantaron las autoridades, es volver al nivel previo a la operación, cuando solo 150 agentes estaban asignados al área.

El proceso se desarrollará en paralelo a la evaluación del impacto de Metro Surge. También mientras se concreta la consolidación de los nuevos mecanismos de cooperación entre los distintos niveles de gobierno.