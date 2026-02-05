EEUU

Giro inesperado: 700 agentes federales de inmigración fueron retirados de las calles de Minnesota

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura
La reducción de agentes de ICE y Patrulla Fronteriza responde a una inédita cooperación entre autoridades federales, estatales y locales en las Ciudades Gemelas. / Archivo

El gobierno de Estados Unidos ordenó la retirada inmediata de 700 agentes federales de inmigración desplegados en Minnesota y en el área metropolitana de Mineápolis, una decisión que marca un giro significativo en la estrategia migratoria aplicada en la región.  

Contents

El anuncio, realizado este miércoles, 4 de febrero, ocurre tras semanas de tensiones sociales, protestas masivas y cuestionamientos sobre el alcance de la Operación Metro Surge, que había llevado a miles de agentes a las calles del estado, según reportó BBC News. 

Leer Más

¿Estás buscando un empleo para personas que hablen español? En EEUU una empresa ofrece justo un trabajo con esas necesidades y el salario sería hasta de $25 por hora.   
Oportunidad de empleo: Miami ofrece este atractivo salario para quienes hablen español
Dos muertos y varios heridos tras terrible tiroteo en un casino de EEUU, esto es lo que se sabe del atacante
Departamento de Estado determinó que todavía hay nueve estadounidenses detenidos en Venezuela

LEA TAMBIÉN: VIDEO IMPACTANTE: EL MOMENTO DEL ATAQUE CON UNA SUSTANCIA DESCONOCIDA A UNA CONGRESISTA DE MINNESOTA

La medida afecta a personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, sigla en inglés) y de la Patrulla Fronteriza. Como se recordará, estos habían sido movilizados para reforzar los controles migratorios en las Ciudades Gemelas, Mineápolis y Saint Paul.  

De acuerdo con las autoridades federales, el repliegue responde a una “colaboración sin precedentes” con gobiernos locales y estatales. Ahora, estos entregan directamente a los agentes federales a las personas arrestadas sin estatus legal.  

Lo que se explicó, es que este nuevo esquema reduce la necesidad de patrullajes y operativos visibles en zonas urbanas y rurales. 

El anuncio del retiro fue realizado por Tom Homan, zar fronterizo designado por el gobierno estadounidense. Explicó que la decisión se tomó “debido a este aumento sin precedentes de la colaboración” y la creación de un entorno operativo “más seguro”.  

Homan confirmó que los condados de Minnesota y las autoridades de las Ciudades Gemelas entregarán a los agentes federales a toda persona arrestada sin estatus legal. Sostuvo que eso permite “hacer cumplir la ley de manera más inteligente”, según declaraciones recogidas también por la agencia de noticias EFE. 

Tom Homan, el zar de la frontera de la administración del presidente de EEUU, Donald Trump, generó controversia al afirmar que las deportaciones de niños ciudadanos estadounidenses junto a sus madres indocumentadas son resultado de decisiones tomadas por las propias madres.  
El ‘zar fronterizo’ de Estados Unidos, Tom Homan. / Archivo

MÁS DE 3.000 AGENTES EN MINNESOTA  

La Operación Metro Surge, lanzada en diciembre de 2025, representó el mayor despliegue migratorio en la historia reciente de Minnesota, con más de 3.000 agentes federales enviados al estado, según datos citados por The New York Times.  

El operativo estuvo marcado por episodios repudiados por un sector de la población y las propias autoridades locales. Esto, incluyendo la muerte de dos ciudadanos estadounidenses (Renee Good y Alex Pretti) durante enfrentamientos con agentes de ICE en enero de este año y la detención de menores de edad. Fueron estos hechos los que detonaron las protestas multitudinarias y exigencias de revisión de las políticas federales de seguridad. 

A pesar del repliegue, alrededor de 2.000 agentes federales permanecerán activos en la región mientras continúa la reducción gradual de personal.  

El objetivo, según adelantaron las autoridades, es volver al nivel previo a la operación, cuando solo 150 agentes estaban asignados al área.  

El proceso se desarrollará en paralelo a la evaluación del impacto de Metro Surge. También mientras se concreta la consolidación de los nuevos mecanismos de cooperación entre los distintos niveles de gobierno.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La explosiva confesión de Bill Gates sobre su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein
EEUU
La cirugía de párpados que dejó cicatrices permanentes a una joven: una mujer se hizo pasar por médico
EEUU
VIDEO VIRAL: La espeluznante lesión de un fisicoculturista en pleno entrenamiento, todo quedó grabado
Tendencias