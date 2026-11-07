GEORGIA: Ocultó el cuerpo carbonizado de su madre y la excusa que dio dejó atónitas a las autoridades

Un tribunal del estado de Georgia envió a la cárcel a un ciudadano de 35 años identificado como Jason Christopher Campbell, por intentar encubrir el fallecimiento de su madre de 62 años en la localidad de Homer, alegando que los extraterrestres «la habían secuestrado».

El imputado alteró la escena e inventó historias para frenar las averiguaciones policiales en el terreno familiar. Los hechos ocurrieron en enero de 2025, cuando el acusado intentó desviar la investigación policial mediante testimonios falsos, incluyendo una llamada al 911 donde aseguró que a la víctima la «habían secuestrado seres extraterrestres». La intervención de las autoridades locales y los fiscales del condado de Banks permitió esclarecer el ocultamiento del cuerpo en la propiedad familiar.

La falta de noticias sobre la mujer levantó sospechas rápidamente entre sus conocidos al notar que sus objetos personales quedaron en la vivienda a 120 kilómetros de Atlanta. La secuencia de los hechos comenzó el 6 de enero de 2025, fecha en la que se denunció formalmente la desaparición de Marie Campbell. La alarma entre familiares y vecinos se activó al constatar que la mujer había dejado atrás su automóvil, su bolso, su documento de identidad y su teléfono móvil, según reveló el diario New York Post.

Los habitantes de la zona organizaron cuadrillas de búsqueda mientras el sospechoso daba versiones contradictorias. Durante las primeras indagaciones del 8 de enero, Jason Campbell declaró a los investigadores que una persona desconocida había pasado a recoger a su madre tres días antes y que desde ese momento desconocía su paradero.

CULPÓ A LOS EXTRATERRESTRES

El registro de llamadas de emergencia desmintió la historia brindada por el sujeto a los agentes. Los policías descubrieron que, con anterioridad a su declaración formal, Campbell había contactado al 911 para reportar que su madre «había sido secuestrada por seres extraterrestres».

La falsedad en sus declaraciones llevó a los funcionarios a revisar exhaustivamente la vivienda y sus alrededores. Durante la inspección del patio trasero, los efectivos hallaron los restos carbonizados de Marie Campbell junto a un colchón quemado y los vestigios de una hoguera que aún emitía humo.

En el sitio del hallazgo, los agentes detectaron maniobras intencionadas para evitar que el cadáver fuera visto. Los investigadores localizaron un vehículo cuyo asiento había sido retirado o plegado, en un área que se encontraba oculta debajo de una lona cubierta de barro, colocada de manera intencionada para dificultar la visibilidad de los restos.

Los estudios forenses concluyeron en febrero de 2025 y permitieron formalizar los cargos contra el acusado por impedir el trabajo policial. La legislación del estado de Georgia sanciona esta conducta como delito grave cuando impide a las autoridades determinar si la persona falleció a causa de un acto ilícito.

El juicio duró cinco días en el condado de Banks y culminó en octubre de 2026. Aunque las autoridades no revelaron la causa exacta del deceso ni procesaron al hombre por homicidio, el magistrado resolvió aplicar el castigo más severo de 10 años de internamiento penitenciario.