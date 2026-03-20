Aprobada «sin objeciones»: Así será la nueva y controversial moneda de 24 quilates en homenaje a Trump

La Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos aprobó sin objeciones el diseño de una nueva moneda conmemorativa de 24 quilates que llevará la imagen del presidente Donald Trump, una decisión que ya genera controversia en el país.

Con la votación realizada este jueves, la Casa de la Moneda (US Mint) queda autorizada para iniciar la producción, aunque aún no se han definido el tamaño ni el valor nominal de la pieza.

Lo que se detalló, es que la iniciativa se enmarca en las celebraciones del 250 aniversario de la independencia estadounidense, previstas para el 4 de julio de 2026.

Megan Sullivan, jefa interina de la Oficina de Gestión de Diseño de la Casa de la Moneda, presentó el diseño final ante la comisión y aseguró que Trump aprobó personalmente la propuesta.

Según explicó, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue quien llevó varias opciones al presidente, y la elegida fue la que ahora recibió el visto bueno oficial.

La comisión que tomó la decisión fue nombrada por Trump a inicios de 2026, tras la destitución de la junta anterior, un detalle que alimentó las críticas sobre la influencia directa del mandatario en el proceso.

De hecho, el diseño aprobado difiere notablemente del presentado en octubre del año pasado, cuando se revelaron otras monedas conmemorativas del semiquincentenario.

Aquella versión mostraba el perfil de Trump en el anverso y, en el reverso, la imagen del entonces candidato levantando el puño segundos después del intento de asesinato en Butler, Pensilvania, acompañada de la frase «FIGHT FIGHT FIGHT».

¿CÓMO SERÁ LA MONEDA DE TRUMP?

Ese diseño, cargado de dramatismo político, fue sustituido por una estética más sobria, aunque igualmente centrada en la figura presidencial.

La nueva moneda muestra a Trump de traje y corbata, con los puños apoyados sobre lo que parece ser un escritorio.

En la parte superior se lee «LIBERTY», junto a las fechas 1776-2026, mientras que en la parte inferior aparece «IN GOD WE TRUST», flanqueada por trece estrellas.

El reverso presenta un águila calva en vuelo, rodeada por las leyendas «UNITED STATES OF AMERICA» y «E PLURIBUS UNUM», un diseño más tradicional dentro del repertorio iconográfico estadounidense.

No fake news here. These first drafts honoring America’s 250th Birthday and @POTUS are real. Looking forward to sharing more soon, once the obstructionist shutdown of the United States government is over. https://t.co/c6HChM6ijG — U.S. Treasurer Brandon Beach (@TreasurerBeach) October 3, 2025

¿POR QUÉ GENERA POLÉMICA?

Aunque la ley federal prohíbe que un presidente en funciones aparezca en la moneda corriente, Sullivan explicó que la Casa de la Moneda recurrió a una figura jurídica que permite acuñar monedas conmemorativas de oro de 24 quilates, una categoría que no está sujeta a esa restricción.

Aun así, la propuesta ha sido criticada como un gesto de personalismo político, especialmente al tratarse de un homenaje impulsado durante el propio mandato del presidente.

Desde el Tesoro, sin embargo, el tesorero Brandon Beach defendió la decisión, afirmando que ningún perfil resulta más emblemático para una moneda del 250 aniversario que el del presidente en ejercicio.

Asimismo, se aclaró, que la producción será «muy limitada», según Sullivan, aunque el número exacto no se ha definido.

El tamaño previsto superará el de la moneda de oro de una onza —de unos 3,3 centímetros de diámetro—, pero sin llegar a la pieza más grande disponible, de 7,6 centímetros.

Chamberlain Harris, asesor de alto rango de Trump en la Casa Blanca, celebró la aprobación y calificó la imagen como «fuerte y apropiada» para un presidente que lidera el país en un año histórico.