G7 recibió informe de Marco Rubio sobre «captura» de Maduro, habló sobre «transición» en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo una reunión telemática con los ministros de Asuntos Exteriores del G7 para informarles sobre la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia flores, y detallar el alcance de las operaciones militares y antinarcóticos que se han ejecutado en el Caribe desde finales del año pasado.

Según los reportes oficiales, Rubio presentó a los aliados un resumen de los movimientos previos a la detención de Maduro, ocurrida el pasado 3 de enero, subrayando que la acción se enmarcó en una estrategia de seguridad regional coordinada con varios países.

LEA TAMBIÉN: SENADO DE EEUU APROBÓ MEDIDA QUE BUSCA LIMITAR NUEVAS ACCIONES MILITARES EN VENEZUELA

De hecho, el martes, Rubio destacó a Ecuador y Argentina por su papel como aliados clave en los esfuerzos regionales contra el narcoterrorismo, reconociendo su cooperación en materia de seguridad.

De acuerdo con el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, Rubio subrayó que la prioridad del país norteamericano es “garantizar una transición de poder adecuada y sensata en Venezuela”.

Más temprano este miércoles, Rubio detalló las tres etapas que, a su juicio, deberán implementar las autoridades venezolanas «provisionales» encabezadas por Delcy Rodríguez para encaminar la transición política del país.

Señaló que «el primer paso es la estabilización del país»: «No queremos que caiga en el caos», enfatizó Rubio.

En ese contexto, describió la llamada “cuarentena” impuesta a Venezuela como un elemento clave. “Parte de esa estabilización, y la razón por la que entendemos y creemos que tenemos la mayor influencia posible, es nuestra cuarentena”, sostuvo.

SEGUNDA Y TERCERA FASE

“La segunda fase será la llamada recuperación, que consiste en garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de forma justa”, indicó.

Asimismo, adelantó que “se comenzará a generar un proceso de reconciliación nacional en Venezuela». Esto «para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas de las cárceles o repatriadas al país y comenzar a reconstruir la sociedad civil”.

“Y la tercera fase, por supuesto, será de transición. Parte de esto se solapará. Se lo he descrito con gran detalle”, concluyó el secretario de Estado norteamericano.

En paralelo a la discusión sobre Venezuela, los ministros de Exteriores del G7 también habrían manifestado su respaldo a las negociaciones que buscan poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.