VIRAL: Impactante rescate de una mujer que cayó con su camioneta en aguas heladas de Virginia Beach

Una escena digna de una superproducción de Hollywood se vivió en Virginia Beach (EEUU), cuando una mujer fue rescatada en el último instante mientras su camioneta se hundía en las gélidas aguas cercanas a Shore Drive.

El vehículo descendía lentamente, con la mujer en su interior, atrapado por la corriente y el peso del agua, mientras testigos horrorizados intentaban comprender lo que ocurría.

El momento quedó registrado en video y rápidamente se viralizó, mostrando la angustia y el peligro extremo que rodearon el incidente.

De acuerdo con medios locales, el hecho ocurrió en las inmediaciones de los restaurantes Back Deck y Bubba’s Seafood, donde varios comensales presenciaron cómo la camioneta avanzó directamente hacia el agua.

Un gerente de Bubba’s confirmó a los periodistas que la mujer condujo sin detenerse, lo que activó una respuesta inmediata de quienes se encontraban en la zona. En cuestión de segundos, varios testigos corrieron hacia la orilla y se lanzaron al agua helada para intentar salvarla.

UN SALVADOR INESPERADO

Entre los primeros en reaccionar estuvo Jeremy Way, nadador de rescate de aviación de la Marina de los Estados Unidos, quien se encontraba cenando en la terraza del restaurante Back Deck.

Al ver el vehículo hundiéndose, su instinto profesional se activó de inmediato. Según relató, apenas escuchó que había una persona atrapada, dejó sus pertenencias a un lado y se lanzó de cabeza al agua. Su entrenamiento, aseguró, fue determinante para actuar sin dudar.

“Llegué justo aquí, vi que había un carro allí y me lancé de cabeza”, enfatizó. “No lo pensé dos veces. Sabía que iba a ser frío. Creo que la temperatura estaba alrededor de los 29°F (casi -2°C)”, agregó.

Sin embargo, al llegar a la ventana del vehículo, la situación se volvió más crítica. Way reveló que la mujer, en evidente estado de angustia, inicialmente rechazó ser rescatada y expresó que no quería seguir con vida.

“No quiero estar aquí, déjenme morir”, dijo, indicando que el incidente podría tratarse de un intento de suicidio.

Con los sistemas electrónicos del automóvil inutilizados por el agua, abrir las puertas o bajar las ventanillas era imposible. Fue entonces, cuando los rescatistas se vieron obligados a romper los vidrios para sacarla, en una maniobra contrarreloj.

Cuando finalmente lograron subirla a la superficie, la camioneta ya había desaparecido por completo bajo el agua. “Fue justo a tiempo, como en una película”, resumió Way, destacando que la rápida acción de los presentes evitó una tragedia mayor.

¿QUÉ MÁS SE SABE SOBRE LA MUJER?

Posteriormente, Way señaló que la mujer había tenido un mal día. “Ella estaba teniendo una crisis. No fue casualidad que acabara allí. Creo que cuando el agua empezó a entrar, cambió de opinión”.

Luego del operativo, se indicó que las tres personas implicadas —entre ellas la conductora— fueron trasladadas a un hospital, donde recibieron atención por lesiones leves. Respecto al vehículo, fue sacado del agua el mismo día del incidente.