FOTOS Y VIDEOS: Al menos 1 muerto y 10 heridos tras derrumbarse un edificio de tres plantas en Nueva York

EFE.- Al menos una persona murió y diez resultaron heridas al derrumbarse un edificio de tres plantas este miércoles en Nueva York, mientras los equipos de rescate trabajan para localizar a posibles desaparecidos.

El inmueble, ubicado en el distrito de Brooklyn, se vino abajo alrededor de las 16:00 hora local (21:00 GMT) con varios residentes en su interior. Al menos uno de los heridos permanece atrapado bajo los escombros, según informó un oficial del Cuerpo de Bomberos al medio CNN.

La fuente agregó que cuatro de los heridos se encuentran en estado grave.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las posibles causas del siniestro. El edificio, se hallaba junto a una zona de obras de construcción.

Imágenes publicadas en redes sociales por los bomberos muestran una gran pila de escombros que los equipos de emergencias intentan retirar con la ayuda de excavadoras.

El distrito de Brooklyn, Nueva York, registró otra desgracia similar el pasado jueves, cuando seis personas murieron y otras nueve resultaron heridas en un aparatoso incendio que afectó a una vivienda de tres plantas en el barrio de Sunset Park.

🚨🌎 INTERNACIONALES | Un muerto y 10 heridos dejó el colapso de un edificio de tres pisos en Brooklyn, Nueva York. Cuatro personas fueron hospitalizadas en estado crítico. El inmueble cayó hacia un terreno donde se realizaban excavaciones; investigan las causas.

#Brooklyn #NuevaYork — Primera Plana Digital (@pplanadigital) November 11, 2026

Un edificio de tres plantas se derrumbó en Brooklyn, Nueva York. En el lugar estaban varios latinos, entre ellos mexicanos. Se ha declarado el estado de emergencia debido a los numerosos heridos y los equipos de rescate se encuentran en el lugar. El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) confirmó que hay personas reportadas como atrapadas entre los escombros y desplegó equipos Hasta el momento, una persona ha fallecido y varias más han sufrido heridas de diversa gravedad — La Hora (@LaHoraMX) November 11, 2026