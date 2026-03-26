EEUU

FOTOS Y VIDEO: El fuerte dispositivo de seguridad para trasladar a Maduro a la cárcel en Nueva York tras segunda audiencia

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
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Maduro compareció este jueves ante un tribunal de Nueva York / Cortesía: EFE

Bajo un imponente dispositivo de seguridad, Nicolás Maduro regresó este jueves, 26 de marzo, al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn tras concluir su segunda audiencia ante un tribunal federal de Nueva York.  

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Maduro, recluido desde enero bajo condiciones de aislamiento casi total, fue trasladado en un convoy fuertemente custodiado que abandonó la corte sin permitir acceso visual directo con el acusado.  

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Las imágenes difundidas por agencias internacionales, como EFE, muestran únicamente el movimiento del operativo policial que lo escoltó de vuelta al penal. 

Maduro está acusado por la Justicia estadounidense de cuatro cargos / Cortesía: EFE

La audiencia preliminar, celebrada este jueves, no resolvió uno de los puntos más sensibles del proceso: la disputa sobre el financiamiento de la defensa legal de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.  

Ambos solicitaron en febrero la desestimación del caso luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) — bajo control del Departamento del Tesoro— les negara la licencia para utilizar fondos del Estado venezolano en el pago de sus abogados.  

La negativa mantiene a la defensa en un limbo jurídico, que ahora deberá ser evaluado por el juez. 


Durante la sesión, el magistrado Alvin Hellerstein, de 92 años, expresó dudas sobre la legalidad y el alcance de la congelación de activos impuesta por el Gobierno de Estados Unidos.  

Aunque reconoció la complejidad del asunto, descartó desestimar el caso, argumentando que sería «una medida demasiado seria» en esta etapa del proceso.  

Su intervención dejó claro que el tribunal busca un equilibrio entre el régimen de sanciones y el derecho constitucional a una defensa adecuada. 

La defensa de Flores y Maduro solicitó en febrero desestimar el caso / Cortesía: EFE

SANCIONES Y PAGO DE ABOGADOS 

En tanto, el fiscal adjunto Kyle Wirshba defendió la postura del Gobierno estadounidense, asegurando que las sanciones son una herramienta legítima para influir en asuntos de política exterior y seguridad nacional.  

Sin embargo, Hellerstein replicó que Maduro y Flores, actualmente bajo custodia federal, «no representan ninguna amenaza» y recordó que la relación entre Washington y Caracas ha cambiado, con intercambios comerciales activos y un clima diplomático menos hostil. 

Maduro enfrenta cuatro cargos federales: tres por conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer armas de guerra, y un cuarto por la posesión de esos artefactos.  

En su primera comparecencia, Maduro o se declaró «no culpable» y se autodefinió como un «prisionero de guerra». 

En su primera comparecencia, Maduro se declaró «no culpable» / Cortesía: EFE
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