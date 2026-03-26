FOTOS: Los nuevos asientos ‘económicos’ para dormir que cambiarán la forma de volar en United Airlines

United Airlines dio a conocer una de sus apuestas más ambiciosas para transformar la experiencia en clase económica, durante los vuelos de larga distancia desde los Estados Unidos, con los nuevos asientos Relax Row.

De acuerdo con la información citada por ABC News, se trata de tres asientos ‘Economy’ contiguos con reposapiés ajustables que se convierten en una superficie casi plana, con colchón, manta y dos almohadas.

La aerolínea, con sede en Chicago, anunció que este servicio estará disponible a partir de 2027, marcando un paso significativo en la evolución del confort para los viajeros que buscan descansar mejor sin pagar por una cabina premium.

El concepto Relax Row permite que los asientos tradicionales de clase económica se transformen en un espacio horizontal, gracias a reposapiés ajustables que se pliegan en un ángulo de 90 grados.

Esta configuración crea una superficie amplia y plana, pensada para dormir durante trayectos intercontinentales.

Según United, la propuesta está dirigida a familias con niños, parejas y viajeros solitarios que desean un nivel adicional de comodidad sin dar el salto a una cabina superior.

Como parte del servicio, los pasajeros que adquieran esta opción recibirán un colchón hecho a medida, mantas de felpa, dos almohadas y un kit infantil que incluye un peluche.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA AEROLÍNEA?

La aerolínea destacó que el objetivo es ofrecer una experiencia cercana a la de sus cabinas premium, pero dentro del espacio económico.

«Como aerolínea premium líder, estamos comprometidos a brindar experiencias nuevas y de vanguardia a todos nuestros clientes, y la United Relax Row es el ejemplo perfecto de ello», afirmó Andrew Nocella, vicepresidente ejecutivo y director comercial de la compañía.

Lo cierto, es que la iniciativa se inspira en productos similares ya existentes en el mercado, como el Economy Skycouch de Air New Zealand, socio de United en Star Alliance.

Sin embargo, la aerolínea estadounidense destacó que será la única en Norteamérica en ofrecer un servicio de este tipo, en el marco de su estrategia de diferenciarse en un segmento, en el cual la competencia por mejorar la experiencia del pasajero es cada vez más intensa.

DISPONIBLE EN TODOS SUS BOEING

Asimismo, United confirmó que Relax Row estará disponible en todos sus aviones de fuselaje ancho Boeing 787 y 777.

El lanzamiento inicial incluirá 90 aeronaves en 2027, con una expansión prevista a más de 200 para 2030.

Cada avión contará con hasta 12 filas de descanso ubicadas entre United Economy y United Premium Plus, consolidando esta nueva opción como un punto intermedio atractivo para quienes buscan comodidad sin incurrir en los costos de una cabina superior.