Comando Sur confirmó que altos mandos militares de EEUU y Cuba se reunieron en Guantánamo: ¿de qué hablaron en la ‘inesperada’ visita?

Altos mandos militares de Estados Unidos y Cuba se reunieron este viernes, 29 de mayo, en Guantánamo, en medio del deterioro de las relaciones entre ambos países por las advertencias del presidente de EEUU, Donald Trump, de «liberar» a la isla.

La reunión fue confirmada por el Comando Sur a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter). Se detalló, que el encuentro, se produjo en la base que tiene Estados Unidos en el extremo de la «isla comunista».

Asimismo, se precisó en el comunicado que el general estadounidense y jefe del Comando Sur, Francis Donovan, se reunió con el general cubano Roberto Legrá Sotolongo «para un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa».

«La estación naval de la Bahía de Guantánamo constituye un centro operativo y logístico vital que respalda los esfuerzos militares de los Estados Unidos para contrarrestar las amenazas que socavan la seguridad, la estabilidad y la democracia en nuestro hemisferio», indicó la nota.

Donovan realizó además una evaluación de la «seguridad perimetral de la base naval», se agregó en el escrito.

#SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan met with Army Corps General, Gen. Roberto Legrá Sotolongo, First Deputy Minister of the Chief of the General Staff, and other senior leaders from the Cuban military today at the perimeter of Naval Station Guantanamo Bay, Cuba, for a… pic.twitter.com/V4Fau3HxSo — U.S. Southern Command (@Southcom) May 29, 2026

PRESIÓN SOBRE CUBA

Durante las últimas semanas, Estados Unidos aumentó la presión sobre Cuba con la intención de que La Habana introduzca reformas económicas y políticas, que representen el regreso de la democracia en la isla.

Las relaciones entre Washington y La Habana se deterioraron más después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos de asesinato contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de una organización del exilio cubano en 1996.

De hecho, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a calificar al expresidente cubano como un «fugitivo» de la Justicia estadounidense, pero se negó a comentar más datos sobre los planes para arrestarlo o sobre el futuro de Cuba.

En tanto, las consecuencias para la isla son desvastadoras. Incluso, Cuba vivió este viernes otra jornada de prolongados apagones, y la estatal Unión Eléctrica (UNE) estimó que el mayor corte del suministro apagó simultáneamente al 57 % del país.

El país caribeño vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EEUU, medida que el Ejecutivo de La Habana ha calificado de «genocida» y por la que acusa a la Administración de Washington de estar «asfixiando» a la isla.