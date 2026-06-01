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FOTOS: Así fue la reapertura de monumento a Simón Bolívar en Estados Unidos, en plena transición de tres fases en Venezuela

Luis Alfredo Ledezma
Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
Doug Burgum celebró reapertura de un monumento de Simón Bolívar en Washington / Cortesía: Embajada de EEUU en Venezuela

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, anunció este lunes, 1 de junio, la reapertura del Monumento a Simón Bolívar frente a la sede de la institución en Washington, luego de terminados los trabajos de restauración gestionados por el Servicio de Parques Nacionales. 

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«¡Celebramos la reapertura del Monumento a Simón Bolívar justo frente al Interior esta semana! Un regalo de Venezuela, esta estatua y el parque circundante son otro testimonio de la exitosa iniciativa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para restaurar la belleza de la capital de nuestra nación», escribió Burgum en su cuenta de la red social X.  

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Lo que se precisó, es que la obra –una impresionante estatua ecuestre de bronce y obsequio histórico entregado por Venezuela en 1959– fue recuperada como parte de las iniciativas gubernamentales para restaurar y embellecer la capital estadounidense.  

El monumento financiado por Venezuela representa al Libertador montado a caballo, sobre un pedestal de granito diseñado por el escultor italiano Camillo Innocenti. 

El secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, celebró la reapertura de la obra en un mensaje publicado en X

TRANSICIÓN DE TRES FASES EN VENEZUELA  

El gesto forma parte del cambio en la relación de ambos países. En concreto,  tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por fuerzas militares estadounidenses.  

A partir de la salida de Maduro, la estrategia planteada por Estados Unidos para una eventual transición en Venezuela se estructura en tres fases: estabilización, recuperación económica y transición política.  

Washington señaló, en aquella oportunidad, que algunas de estas fases podrían desarrollarse de manera simultánea. Además, indicó que la transición dependerá del avance alcanzado en las etapas previas.  

De momento, el mismo Trump ha señalado que las relaciones con la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, son «buenas». También que ambos países se benefician de la venta del petróleo venezolano. 

Este acontecimiento de alto valor simbólico coincide con el desarrollo de la nueva agenda binacional entre ambas naciones
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