FOTO: Trump reapareció en sus redes sociales tras los rumores que surgieron en torno a su muerte

Donald Trump usó este domingo su cuenta en la red social Truth para acallar los rumores de su supuesta muerte, surgidos en línea, publicando una foto en la que se ve jugando golf junto al entrenador de fútbol americano Jon Gruden.

Trump publicó en las redes sociales por primera vez desde que surgieron los rumores:»¡Genial jugar al golf con Jon Gruden! ¡Un tipo muy majo y con mucha personalidad!», comentó en la publicación.

El político republicano llevaba tres días sin ser visto y los conspiranoicos apuntaban a que no tenía ningún evento programado para el fin de semana como prueba de que algo estaba tramando.

Aunque Trump no abordó directamente los rumores, demostró que estaba muy vivo jugando al golf con su nieta Kai Trump en el jardín sur de la Casa Blanca.

Desmintiendo los rumores, el sábado por la mañana, el periodista Barak Ravid citó a un «funcionario estadounidense» que dijo: «Trump está bien. Jugará al golf esta mañana».

No obstante, un video hecho publicó este sábado correspondía a un metraje grabado hace tres meses, lo que avivó los rumores.

POLÉMICOS RUMORES SURGIERON EL VIERNES

El periodista israelí, analista de CNN y reportero de Axios y Canal 12, publicó la actualización en X (Twitter), donde se ha disparado la polémica sobre afirmaciones no verificadas sobre el fallecimiento del presidente.

Trump lleva solo tres días fuera del ojo público, pero su ausencia ha hecho que la frase «Trump ha muerto» se apodere de X y Facebook alertó Ravid.

Los falsos rumores surgieron después de que el Comandante en Jefe fuera fotografiado con lo que parecía ser un moretón en la mano derecha. Muchos de quienes compartieron la conspiración en redes sociales señalaron que Trump no tenía ningún evento programado este fin de semana, pero eso es perfectamente normal para un presidente.

Trump también había estado publicando en Truth Social desde la última vez que fue visto en público, aunque no había compartido ni videos ni fotos de él mismo.

LEA TAMBIÉN: LA ENÉRGICA REACCIÓN DE TRUMP SOBRE EL FALLO DE TRIBUNAL DE APELACIONES QUE ANULÓ SUS ARANCELES

Los comentarios del propio vicepresidente de Trump, JD Vance, echaron más leña al fuego. El 27 de agosto, le preguntaron a Vance si estaría dispuesto a asumir el cargo de Trump en caso de una «terrible tragedia», según lo reseñado por The Mirror.

En una entrevista con USA Today, Vance recalcó que Trump se encontraba en excelente forma, pero añadió que no se podía descartar esa posibilidad.

«Es la última persona en hacer llamadas por la noche, y es la primera persona en despertarse y la primera en hacer llamadas por la mañana», dijo Vance.

«Sí, ocurren tragedias terribles. Pero tengo plena confianza en que el presidente de Estados Unidos está en plena forma, cumplirá el resto de su mandato y hará grandes cosas por el pueblo estadounidense. Y si, Dios no lo quiera, ocurre una tragedia terrible, no se me ocurre mejor capacitación práctica que la que he recibido en los últimos 200 días», sentenció el vicemandatario norteamericano dejando vivos los rumores que hoy acalló el propio Trump.